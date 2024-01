Imparable final de la primera vuelta del Bádminton Rinconada (1-6)

El Bádminton Rinconada ha vuelto al 2024 como se fue del 2023: ganando. Los de Antonio Molina (que ha tenido que jugar el dobles masculino) han conseguido terminar la primera vuelta con pleno de victorias, un hecho que les permite estar muy cerca de certificar el pase a la fase final de la Liga Top10 Iberdrola. Aunque ése no es el objetivo principal, pues la entidad se marcó desde el principio la meta primordial de quedar campeón de su grupo.

Respecto al encuentro, lo cierto es que el Granada metió miedo en el cuerpo a los rinconeros en el primer partido, pues cayó del lado local tras un mal partido de la pareja formada por Jaume Pérez y Claudia Leal que, a pesar de conseguir su set por 0-11, no pudo ser suficiente para ceder tres sets y poner el primer punto (y único a la postre) de los granadinos (11-9, 0-11, 11-7, 11-8).

Tras ello llegaba el turno de los duelos dobles masculino y femenino, donde la contienda iría claramente a favor de los de San José de la Rinconada. Claudia Leal se rehacía de su actuación en el mixto al ganar claramente junto con Bea Corrales a María de la O Pérez y Candela Arcos (3-11, 6-11, 6-11), mientras que Jaume Pérez también se desquitaba de su inicio ganando junto con Antonio Molina, el míster, en cuatro sets a Rafael Porcuna y Salvador Franco (9-11, 11-7, 5-11, 9-11).

Tras los duelos dobles el Rinconada tomaba ventaja en el marcador. Como viene siendo habitual esta temporada, los de Antonio Molina se encuentran mucho más fuertes en el apartado individual que en campañas anteriores, y una vez más se vio reflejado. En primer lugar, Xu Wei demostraba seguir impecable esta temporada ganando una vez más su encuentro claramente en tres sets a Clara Campos (8-11, 3-11, 4-11), para que más adelante el jugador argelino Driss Borroum se estrenara en la competición española doblegando con autoridad a Rafael Porcuna en tres sets (6-11, 4-11, 5-11).

Con el partido ya ganado, el Rinconada quería más y así lo demostró en los dos partidos restantes, pues Bea Corrales venció con facilidad a María de la O Pérez (4-11, 9-11, 8-11) mientras que Thomas Fourcade vencía también en tres sets a Mario Rodríguez (5-10, 10-11, 2-11), consiguiendo el definitivo 1-6 que campeaba en el marcador.

Valoración positiva

Al término del encuentro el técnico rinconero, que tuvo que jugar en el dobles masculino, hacía una valoración positiva del juego mostrado: "La verdad es que hemos estado muy bien a pesar de las múltiples bajas que hemos tenido. El hecho de no contar con Carlos Piris y la baja de última hora de Laura Molina no nos ha dejado poner toda la carne en el asador, pero no se le puede reprochar nada a los que hemos estado porque hemos estado brillantes para cerrar la primera vuelta de gran manera".

Respecto al estreno de Driss Borroum, Molina comentaba: "Teníamos muchas ganas de contar con él y ver de lo que era capaz y no ha defraudado, estamos muy contentos de poder contar con él y lo seguiremos haciendo".