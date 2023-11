Importante visita del Bádminton Rinconada al Arjonilla

El Bádminton Rinconada tiene ante sí una auténtica final por el liderato del grupo. Los de Antonio Molina viajarán hasta Jaén para enfrentarse al CB Arjonilla este sábado a las 17:30 en el pabellón Juan Antonio Cuesta.

Aunque la competición sólo se encuentre con dos jornadas disputadas (Rinconada sólo ha disputado un partido debido a su descanso en la primera jornada), lo cierto es que parece que la lucha en el Grupo B de la Liga Top10 Iberdrola será similar a la de la temporada pasada, con el Bádminton Rinconada y el CB Arjonilla en plena lucha por la primera posición del grupo.

El conjunto jiennense es el actual líder de la competición contando sus partidos por victorias. En la jornada inaugural consiguió sobreponerse a un aguerrido Alicante Intercity que a punto estuvo de dar la campanada en casa de los arjonilleros, que vencieron finalmente por 4-3. En la pasada jornada, a domicilio, también ajustada ante el Granada Torres, lo que los convierte en líderes momentáneos del Grupo B.

Números de esta temporada aparte, lo cierto y verdad es que el duelo Arjonilla-Rinconada se viene convirtiendo en un duelo clásico del bádminton español con una gran igualdad. Aunque Rinconada siempre ha sido un rival temible, el conjunto de la provincia de Jaén viene experimentando un sobresaliente auge que ha culminado con dos participaciones consecutivas en la fase final de la liga. Sin duda, los arjonilleros desean seguir dando un paso más y demostrar que quieren aspirar al próximo nivel.

El técnico rinconero, Antonio Molina, aún no sabe con qué jugadores podrá contar para la cita, pues muchos se encuentran disputando el Internacional de Hungría que termina esta semana y según sus participaciones y clasificaciones podrán estar en Sevilla el viernes para salir el sábado hacia Arjonilla, por lo que la convocatoria estará en el aire hasta últimas horas del viernes.

Uno de los que sí estará es Carlos Piris. El jugador madrileño, veterano ya en la plantilla rinconera, tiene claro cómo será el encuentro en Arjonilla: "Esperamos como viene siendo habitual un lleno de las gradas y un público volcado con los suyos llevándolos en volandas para conseguir una nueva victoria y poner tierra de por medio de cara a la primera plaza del Grupo B. Una victoria local supondría un golpe de moral muy importante para ellos, por lo que no podemos permitir que a las primeras de cambio se nos escape ningún equipo, pues en nuestra mente no cabe otra cosa que no sea ser primeros de grupo".

Antonio Molina, que estará de nuevo en los banquillos tras su periplo en África con la selección argelina, coincide con las palabras de su jugador: "Sabemos que jugar en Arjonilla no es fácil y que sus jugadores allí se motivan jugando muy buenos partidos, deberemos salir muy concentrados y sabiendo que tenemos que neutralizar sus mejores armas para llegar a los últimos partidos con serias opciones de hacernos con el triunfo final. Aunque no es decisivo el encuentro, sí marcaría el devenir del grupo durante el resto de la temporada”. El técnico rinconero además valora la importancia de tener una afición como la que tiene Arjonilla".