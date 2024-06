Irene Basalo: Primer título europeo para la joven promesa del tenis sevillano

La jugadora del Club de Campo de Sevilla, Irene Basalo Magdaleno, se ha proclamado este fin de semana campeona del Torneo Internacional de Tenis Sub-14 de Vilamoura. El campeonato, que se ha celebrado en las instalaciones de la Academia de Tenis y Pádel de Vilamoura (Portugal), ha contado con la participación de 58 jugadoras de diferentes nacionalidades en el cuadro femenino. La victoria se dio tras vencer en la final por un 6-3 y 7-5 a su compatriota Sofía Kova, en una dura y costosa final.

Previamente, Basalo, que iba de cabeza de serie número 5, tuvo que enfrentarse a la primera y tercera del cuadro, en dos rondas tremendamente exigentes hasta llegar a la final.

Este torneo, de categoría Sub 14, forma parte del Tennis Europe Junior Tour, circuito juvenil de laasociación Tennis Europe para jugadores y jugadoras de categorías Sub 16, Sub 14 y Sub 12, puntuables para el ranking europeo.

La primera corona europea nunca se olvida

Éste es el primer título europeo para la sevillana, que ya contaba en sus vitrinas con importantes trofeos a nivel nacional y regional. De hecho, 2024 está siendo una buena temporada para Irene Basalo, en la que también se ha coronado como campeona del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó sub-14, cuya fase final se celebró el pasado mes de abril en paralelo a este prestigioso torneo ATP 500, en las instalaciones el Real Club de Tenis Barcelona-1899 (RCTB).

Además, ha conseguido diferentes trofeos en circuitos nacionales en el primer trimestre del año, como el Rafa Nadal Tour by Santander o el Marca Challenge. Recientemente, se ha proclamado campeona infantil de Andalucía en las categorías de individual y dobles.