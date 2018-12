Avanzan que Júnior está en la mirilla del Real Madrid

La irrupción de Júnior Firpo en el primer nivel no ha pasado desapercibida en la capital de España. Según la información publicada por el diario As, el Real Madrid estaría planteándose abonar la cláusula de rescisión del lateral hispano-dominicano, que es de 50 millones de euros. En el club blanco siguen buscando con ahínco un relevo para Marcelo y no pierden de vista al bético.

Júnior, que debutó con el primer equipo verdiblanco el 12 de febrero en Riazor, ha sido vinculado con varios clubes en los últimos meses. En el Betis son conscientes de que el joven es una pieza muy cotizada en el mercado europeo, por eso hicieron efectiva su renovación a mediados de agosto, con la Liga recién comenzada. El joven, actualmente de baja a causa de una rotura muscular, ha dicho en más de una ocasión que es feliz en Heliópolis, pero el salto a una entidad de la magnitud del Madrid tienta a cualquier futbolista.

El último fichaje de un lateral izquierdo por los de La Castellana aún está fresco, aunque Theo Hernández no termina de satisfacer a la cúpula blanca. Y en As apuntan que estarían dispuestos a deshacerse del francés –esta temporada cedido en la Real Sociedad– para reclutar a otro. En esa ecuación entra Júnior, cuyo rendimiento en el equipo de Setién ha ido in crescendo desde el principio.

El hispano-dominicano se lesionó hace dos semanas ante el Espanyol, pero estaba siendo un fijo en los onces verdiblancos hasta la fecha. Su adaptación al rol de carrilero fue tan inmediata que el club decidió no fichar a un jugador de su mismo perfil. No es la primera vez que se filtra el interés del Madrid por él. Lo que parece claro es que el club que se haga con sus servicios dejará una cantidad suculenta en las arcas béticas.