Sergio Ramos, desde el dolor por la lista a la honestidad para acatarla

Sergio Ramos, la gran ausencia en la lista de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa 2020, explicó a través de sus redes sociales que ha luchado para poder llegar al 100 por cien con el Real Madrid y la selección, y aseguró que "duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero".

Ramos indicó en su cuenta oficial, por medio de varios tuits, que "después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta" a lo que había vivido en toda su carrera "se une la Eurocopa", al quedarse fuera de la relación de 24 convocados por el seleccionador español.

"He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", argumentó.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

Ramos, el futbolista que ha jugado más partidos en la historia de la Roja (180) y que había encadenado cuatro Mundiales y tres Eurocopas de forma consecutiva, le desea a todos sus compañeros "muchísima suerte" en un hilo que encabeza con dos fotografías levantando los dos torneos continentales que ganó con la selección en 2008 y 2012.

"Y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre #VivaEspaña y #HalaMadrid !", concluyó el zaguero andaluz, al que los problemas físicos le han lastrado esta campaña, sobre todo los musculares a partir de enero.