Sergio Ramos insiste: "Soy del Sevilla y moriré siendo del Sevilla"

Parece el cuento de nunca acabar, pero ahora que el futuro de Sergio Ramos parece estar más fuera del Real Madrid que nunca, vuelven los golpes en el pecho y las demostraciones de sevillismo. Ya hace tiempo que no se han producido más episodios del más que patente divorcio entre la afición del Sevilla y el jugador camero y el actual capitán del Real Madrid, codiciado por los más grandes de Europa para sus defensas, vuelve a la estrategia de airear su sevillismo, puede que para dejar una puerta abierta viendo cómo su ex club se ha volcado con la vuelta de Rakitic.

"Soy del Sevilla Fútbol Club y moriré siendo del Sevilla", ha afirmado el jugador en una entrevista con un conocido youtuber a raíz de un documental sobre su vida presentado este jueves.

"Cuento muy bien lo que no conté en su día cuando salí del Sevilla. Era muy joven, no me senté en una rueda de prensa y contarlo. Fue un error dejar contar la historia como no era", añade. Un intento más por limpiar su imagen de cara al sevilismo, con el que tuvo un feo gesto al marcar un gol de penalti en el Sánchez-Pizjuán.

"Me cuesta quedarme con un momento. Hay un momento en el que contamos cómo fue mi salida del Sevilla al Madrid, era hora de contarlo y que se sepa la verdad", precisa en clara alusión a que la historia fue manipulada por José María del Nido, presidente del Sevilla cuando el jugador fue vendido al Real Madrid por algo más de 27 millones de euros, su cláusula de rescisión.

Sergio Ramos recuerda con ilusión la llamada de Florentino Pérez. "Uno no se lo espera nunca. Ya se escuchaba que había interés, pero hasta que no te llama Florentino, que llamó a mi padre y a mi hermano y luego a mí. Le dije que me gustaría fichar por el mejor club del mundo. Cualquier niño al que le preguntes te dirá que quiere jugar en el Madrid. La historia marca que el mejor club del mundo es el Madrid. Yo sólo me iría del Sevilla para ir al Madrid", concretó el central en su entrevista con Ibai Llanos.

El defensa, que este mes cumple 35 años, asegura que vio la eliminación del Sevilla de la Copa. "Soy un gran amante del fútbol y vi el partido del Barcelona. Pero sentimentalmente me preocupó la eliminación del Sevilla. No merecieron caer eliminados. Siempre les deseo el mejor de los éxitos".

Sobre los entrenadores que han marcado su carrera, también tiró para Sevilla. "Joaquín Caparrós. Siempre da oportunidades a la cantera, aunque el equipo fiche a tres él siempre daba oportunidades a los chavales. Tienes que dar con alguien que lo haga. Joaquín fue el primero que me puso en el mundo para que la gente me viera, sin haberle empatado a nadie. El Sevilla fichó Daniel Alves y Joaquín me puso a mí. Encontró la forma de congeniarnos y lo puso a él de interior derecho. Estaré eternamente agradecido a Joaquín por esos primeros años. Después, a Luis Aragonés, a Ancelotti y a Zizou".