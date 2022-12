Luis Enrique deja de ser seleccionador español

La Federación Española de Fútbol no ha dejado pasar mucho el tiempo. Sobre las 12:30 de este jueves festivo, el jefe de prensa del organismo remitía un tuit a todos los medios de comunicación para informar de la salida de Luis Enrique Martínez como seleccionador nacional con efecto inmediato, ni siquiera 24 horas después de haber aterrizado en Barajas con el chárter federativo y ni dos días después de la derrota ante Marruecos en los penaltis en el Mundial de Qatar.

Los debates se cerraban de esta forma de manera fulminante. Mientras la mayoría de los periodistas exponían sus argumentos a favor y en contra de la continuidad de Luis Enrique en el cargo a pesar del fracaso en Qatar, la Federación Española apelaba al informe de la dirección deportiva de la RFEF encabezada por José Francisco Molina. Según la nota federativa, en este análisis se imponía la tesis de arrancar con un proyecto nuevo para tratar de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años con el grupo de trabajo de Luis Enrique y sus colaboradores.

Según la misma nota, la decisión adoptada ya había sido comunicada a Luis Enrique tanto por el presidente federativo, Luis Rubiales, como por el propio José Francisco Molina, que hasta hace algunos días bromeaban constantemente con el entrenador asturiano en la Universidad de Qatar cada vez que recibían una visita de postín, léase Andrés Iniesta, Santi Cazorla o cualquier otro.

Pero la ley del fútbol es implacable y la derrota en los octavos de final se ha llevado por delante el trabajo de Luis Enrique con la selección de forma fulminante. Eso sí, en la nota federativa se apunta que "el entrenador asturiano consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español".

A la hora de valorar los méritos de Luis Enrique al frente de la selección, se insiste en que "consiguió la clasificación para dos Final Four de la UEFA Nations League, de las tres que disputó como técnico; y alcanzó las semifinales de la Euro 2020 con un sello propio y a través de un estilo definido. Apostó por el talento joven y ha sembrado de esperanza el futuro de la selección española".

Pero todas estas consideraciones no han bastado para que la Federación Española de Fútbol optara por la vía de la continuidad del asturiano al frente de la selección, aunque aún resta por conocer la versión del propio Luis Enrique, que ya había dicho que tras la derrota contra Marruecos no era la principal de sus preocupaciones si iba a seguir o no al frente del equipo.

En el último párrafo de la nota federativa, se agradece, lógicamente, el trabajo de Luis Enrique al frente de la selección: "La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa".