Luis Rubiales será detenido cuando vuelva a España por los presuntos contratos irregulares

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales será detenido cuando vuelva a España en el marco de la operación que se lleva a cabo relacionada con presuntos contratos irregulares durante su gestión en los últimos cinco años.

Rubiales era uno de los objetivos de esta operación entre las personas a detener, pero desde hace aproximadamente un mes se encuentra en la República Dominicana, lo que ya sabían la juez que lleva el caso y los investigadores.

No obstante, fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el ex presidente de la RFEF será arrestado cuando regrese a nuestro país, si así lo hace. De no volver, se arbitrarían otras medidas.

También está en ese país centroamericano su amigo Francisco Javier Martín, conocido como 'Nene', un exfutbolista que también sería arrestado a su vuelta a España.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este miércoles la sede de la RFEF en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años, en coincidencia con la etapa de Luis Rubiales al frente de la entidad.

Un registro que se ha sumado a otros diez, entre ellos el de la vivienda de Granada del expresidente de la RFEF y el estadio La Cartuja de Sevilla.

Al menos dos directivos de la Federación -los directores de Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos, Pedro González Segura y José Javier Giménez, respectivamente- han sido detenidos, así como el hermano de este último y un hombre de confianza de Rubiales, el asesor jurídico externo de la RFEF Tomás González Cueto.

Los delitos que se investigan son corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.