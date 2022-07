Magú deja el Esquimo tras 15 años al frente

El CAV Esquimo y José Manuel González, Magú, llegaron a un acuerdo para que el técnico no siga al frente del equipo nazareno esta temporada, tras 15 añoscomo primer entrenador del club tanto en categoría masculina como femenina.

El legado del técnico es amplio, pues deja al club con unas bases asentadas en la máxima categoría del voleibol nacional. "Tras 15 años en el club, me siento como una parte importante de él. He puesto mi granito de arena en un proyecto de gente que se implica mucho, que da mucho de su tiempo en tratar de que la entidad crezca en todos los aspectos. Cada año queríamos hacer mejor las cosas, por lo que siento que he estado y estaré en un gran club de voleibol", señaló Magú, agradecido por el apoyo recibido en los momentos difíciles: "Sólo siento palabras de agradecimiento hacia el Esquimo y todos sus trabajadores y trabajadoras".

La suma de varios factores ha hecho que tome esa decisión. Factores a nivel personal y a nivel de club: "Es bueno que los ciclos se vayan abriendo y cerrando y eso genere un poco más de energía a la hora de afrontar los proyectos con más ilusión. A nivel personal necesito no tener tanto desgaste en el día a día, poder pasar más tiempo con mi familia y, sobre todo, reestructurar mis métodos de entrenamiento. Viajar para ver a otros entrenadores trabajar y ver las metodologías de trabajo desde otros puntos de vista. A nivel de club es positivo cambiar la estructura de trabajo. Yo confío mucho en los entrenadores que van a venir, con la motivación al 100% para tratar de sacar lo mejor de todas las jugadoras", indicó.

Magú también ha tenido palabras para valorar la evolución del club desde que llegó: "Conseguimos ascender con el primer equipo masculino a Superliga con un proyecto basado en jóvenes promesas que querían venir a Esquimo a evolucionar y a tener minutos para comenzar su carrera como profesional. El club ha ido evolucionando adaptándose a las dificultades económicas y a las distintas circunstancias que aparecían. Hubo un momento en que por diferentes razones apareció la oportunidad de cambiar de masculino a femenino directamente. Teníamos un proyecto más estructurado, ya que nuestra cantera era sobre todo femenina, lo que hacía un proyecto más lineal. Lo que se mantenía era que seguíamos llevando el nombre de Dos Hermanas en la élite del voleibol nacional y por toda Andalucía con nuestra cantera", explicó.

Entre los momentos especiales recuerda el ascenso a Superliga con el equipo masculino y el primer año al frente del conjunto femenino. "Hay de todo; me gusta recordar lo bueno y lo menos bueno. Son muchos recuerdos y experiencias vividas gracias al club", aseguró.