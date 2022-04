Marc Márquez regresa al Mundial de MotoGP este fin de semana en Austin

El piloto español Marc Márquez ha recibido el alta médica para volver a la competición tras su caída en la vuelta de calentamiento del Gran Premio de Indonesia y la posterior diplopía, de forma que podrá disputar este fin de semana el Gran Premio de las Américas en Austin (Texas, EEUU), cuarta cita del Mundial de MotoGp.

"Estoy muy contento de volver, es una gran sensación y especialmente hacerlo en uno de mis circuitos favoritos. Independientemente de la situación, disfruto mucho pilotando en Texas y tengo recuerdos increíbles allí", comentó Marc Márquez en un comunicado del equipo Repsol Honda.

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico... Nos vamos a Austin!🔜🇺🇸Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement...we are heading to the #AmericasGP! ✊🏼 pic.twitter.com/m9uTX8IPj7