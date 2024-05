Maribel Pérez sueña con ir a París tras hacer su segunda mejor marca de siempre

La atleta sevillana Maribel Pérez ha logrado obtener en el Mitin Internacional de Cataluña celebrado este fin de semana, su segunda mejor marca de siempre. Después de haber corrido el domingo en el estadio Joan Serrahima de Montjuic (Barcelona) los 100 metros lisos y detener el cronómetro en 11.18, la sevillana ha manifestado que está "muy esperanzada" de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, puesto que se ha quedado a sólo una centésima de la mínima olímpica.

Tras la mencionada prueba al aire libre celebrada en la ciudad condal en la que participaban grandes nombres del atletismo nacional, Maribel Pérez ha señalado que esta carrera le ha hecho "muy feliz después de un año 2023 duro" en el que sufrió muchas lesiones y no pudo certificar la progresión que la había llevado a establecer en el verano de 2022 su récord personal de 11:07. "Este año sí me está respetando la salud y se está viendo todo el trabajo que llevamos haciendo en estos últimos meses y que antes no había lucido por las lesiones", afirmaba en unas declaraciones para EFE.

La sevillana confía en aprovechar las cinco semanas que quedan para bajar esa centésima que falta para entrar directa a los Juegos. Junto a Jaël Bestué, otra de las grandes estrellas de la velocidad española, Maribel Pérez consiguió gracias a su marca, cosechar el pase para el Campeonato Europeo de Roma en los 100 metros, en el que competirá junto a su amiga y rival del 6 al 12 de junio.

Para la cita romana, última antes de los Juegos Olímpicos, la atleta andaluza llega "muy motivada para dar ese pasito necesario para estar en París", aunque es consciente de que si no lo consigue, "hay muchas opciones de entrar por ránking" tanto en la prueba individual como en el relevo 4x100."