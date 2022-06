Mercado de Fichajes LaLiga: Brian Oliván, del Mallorca, ficha por el Espanyol

El lateral izquierdo Brian Oliván se convirtió este martes en el primer fichaje del Espanyol del verano, tal como informó el club blanquiazul a través de un comunicado.

El futbolista, que estaba libre tras finalizar su contrato con el Mallorca, firma por la entidad catalana para las tres próximas temporadas. El barcelonés, de 28 años, será presentado este misma mañana en el RCDE Stadium.

El defensa disputó 32 partidos con el Mallorca, entre todas las competiciones, en la pasada campaña. Además de jugar en el cuadro balear, Brian Oliván ha militado en el Sporting de Braga, CSKA de Sofía, el Valladolid, el filial del Granada, el Cádiz y el Girona.

El futbolista, formado en las categorías inferiores del Barcelona, superó sin problemas la habitual revisión médica en la Clínica Corachán de Barcelona y está listo para ponerse a las órdenes del entrenador Diego Martínez.

Rüdiger: “Hubo interés del Barcelona, pero yo sólo quería jugar en el Madrid”

El defensa alemán Antonio Rüdiger fue presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid y desveló que, aunque recibió “interés” del Barcelona en hacerse con sus servicios, tras acabar su contrato con el Chelsea, le dijo a su hermano, y agente, que “solo quería jugar” en el conjunto blanco.

“Hubo interés del Barcelona, pero le dije a mi hermano que yo solo quería jugar en el Real Madrid”, desveló en rueda de prensa.

Un Rüdiger que no quiso entrar a comparar su decisión a la de Mbappé, quien decidió quedarse en el PSG: “No lo conozco personalmente y no sé mucho de por qué tomó esta decisión. Yo estoy contento de estar aquí”, declaró.

“Mi familia estaba encantada con esta oportunidad y saben lo grande que es este club. Fue una decisión muy sencilla”, declaró.

El alemán llega al Real Madrid con una férrea competencia en la posición de central y se refirió a la presión diaria como la gran diferencia respecto a otros clubes en su carrera.

“No me gusta comparar. Cada club es muy importante para mi carrera. En el caso del Real Madrid hay mucha presión y hay que tratar de disfrutar de estos momentos, nada más”, comentó.

Un Rüdiger que sí analizó la diferencia entre las ligas en las que ha jugado: “Tener la oportunidad de jugar en varias ligas es algo maravilloso, la verdad. Alemania es una liga muy física, hace falta correr mucho. En Italia es muy táctico, es importante aprender a controlar cada partido. En la Premier League es ‘guau’, hay que jugar muchos partidos y todos tienen una gran intensidad; en la liga hay un fútbol muy bueno con mucha presión. Es un reto nuevo y estoy emocionado por ello”, valoró.

“Claro que me ha impresionado ver tantas ‘Champions’ juntas. Porque ver esas copas te enseña cuál es el único objetivo de este club, la victoria. Quiero formar parte de este club y de esta historia”, aseguró.

Para su llegada al Real Madrid eligió el dorsal 22 que deja libre Isco Alarcón: “Me gusta el número 2, que lo tiene Carvajal. Tenía que elegir entre el 12 y el 22 y elegí el 22. No me fijé mucho en eso -sobre si el 12 le suponía una presión añadida al haber sido el de Marcelo-, me gusta el 22”, desveló.

Una de las características de Rüdiger es su rapidez, ya que fue con 36.7 kilómetros por hora de velocidad punta, el futbolista más veloz de la Premier League. Al ser preguntado por EFE, la consideró una de sus grandes virtudes.

Tchouaméni en "el mejor club del mundo"

Aurélien Tchouaméni, centrocampista internacional francés, pronunció en castellano sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid, en las que mostró su felicidad por llegar al "mejor club del mundo" y prometió trabajo para "continuar ganando muchos títulos para el club".

"Estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo", dijo Tchouaméni sorprendiendo a todos los presentes en la Ciudad Real Madrid en su acto de presentación tras el discurso de bienvenida del presidente Florentino Pérez.

Tras su breve comparecencia y antes de responder a las preguntas de los medios de comunicación en la sala de prensa, Tchouaméni posó con Florentino Pérez con su nueva camiseta, la que lucirá la próxima temporada en el Real Madrid, con el escudo de las Copas de Europa actualizado en la manga con el 14 tras la conquista de París. Posteriormente se sumaron sus padres y su tío para compartir un momento inolvidable en la carrera del jugador de 22 años.

El nuevo medio del Real Madrid admitió que su compañero de la selección francesa y estrella del PSG, Kylian Mbappé, que declinó la opción de firmar este verano por el club blanco, se interesó personalmente para que se fuese con él a París.