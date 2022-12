La obra de arte de Messi en el Mundial de Qatar

Lionel Messi ya ha dejado su legado para la historia de los Mundiales. Después de muchos goles, de grandes partidos y también de muchos sinsabores, el astro argentino protagonizó el martes en la semifinal contra Croacia una de esas jugadas que se registran en las videotecas y se suelen repasar cada cuatro años de forma obligatoria y también en los periodos entre un torneo y otro.

Minuto 69 de una semifinal en la que ni siquiera estaba siendo el principal protagonista, porque ese honor, hasta ese instante, le correspondía a su compatriota Julián Álvarez, un futbolista que milita en el Manchester City después de su traspaso desde el River Plate, que se había entretenido en marcar un gol y fabricar el penalti que prácticamente aseguraban el pase argentino a la final de este Mundial de Qatar. Pero Messi es Messi y la chispa siempre puede saltar en cualquier momento.

Estaba siendo un torneo en el que el pequeño futbolista de Rosario estaba brillando mucho más por su clarividencia a la hora de ver el fútbol, por sus pases, que por sus jugadas desequilibrando a rivales. Sin embargo, en ese minuto 69 la pelota le llegó a Messi en la banda derecha y a partir de ahí surgió la magia.

