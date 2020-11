Mike Tyson volvió al ring tras un par de caladas a un porro de marihuana

En la madrugada del domingo, los amantes del boxeo más puro pudieron ver sobre el ring al gran Mike Tyson, de 54 años de edad. El ex boxeador no defraudó en su vuelta al cuadrilátero para medirse en combate a Roy Jones, otro de los grandes de la historia que ha cosechado durante su carrera numerosos títulos mundiales.

Los asistentes que se dieron cita en el Staples Center de Los Ángeles pudieron disfrutar de lo que sabían iba a ser esta lucha, puro entretenimiento sin más. De alguna manera, ver a Tyson esquivando puños que se perdían en el aire ya era suficiente motivo por pagar la entrada de un espectáculo que se pudo seguir en directo en todo el mundo por diversas plataformas de pago digitales.

Iron Mike, uno de los apodos con el que se conocía al de Brooklyn, estuvo contundente y los especialistas en este deporte han afirmado que tanto él como Jones "han superado las expectativas". Ambos, que superan el medio siglo de vida, fueron vistos en el ring como dos jóvenes púgiles que intercambiaban golpes con las misas energías y ganas que cuando tenían tan sólo veinte años. Sobre este combate de exhibición quisieron dar su opinión voces autorizadas como las de Amir Khan, boxeador profesional británico de ascendencia Pakistaní, que no dudó en afirmar que había sido una "Gran actuación de dos leyendas. Ambos parecían estar en gran forma. Me alegra que ninguno se hiciera daño".

Marihuana antes de subir al cuadrilátero

El controvertido Mike Tyson no dudó en afirmar en la rueda de prensa tras el combate que había consumido marihuana antes de enfrentarse a Roy Jones. "Por supuesto que sí. Mire, yo soy fumador, lo hago todos los días, nunca he dejado de fumar". Aún así, indicó que aunque algunos digan que sirve para mitigar el dolor, los golpes duelen lo mismo que si no tomara ninguna sustancia.

Antes del combate, cuando se firmaron los contratos, se estableció que la lucha se regiría por las normas del código antidopaje de la AMA. Al final, viendo que el espectáculo tenía fines más bien lucrativos y que en el estado de California está permitida la marihuana, se pasaron por alto las caladas de Tyson para adormecer un poco su furia.