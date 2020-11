MotoGP: Marc Márquez presenta nuevo casco para una temporada entre algodones

Aunque parece que Joan Mir, actual campeón mundial de MotoGP, tiene ganas de escribir su nombre en el futuro inmediato de la competición, los amantes de las motos no pierden detalle sobre la recuperación de Marc Márquez. El piloto español sigue con su recuperación tras la lesión sufrida en el circuito de jerez. Es más, se rumorea que el piloto de Cervera estaría replanteándose volver a pasar por quirófano.

El uno de diciembre será el día clave para que el equipo Honda respire aliviado o bien vuelva a verse en las pistas sin el ocho veces campeón del mundo en diferentes categorías, seis de ellas en MotoGP. Márquez no acabe de sentirse cómodo del todo con su lesión en el húmero y está barajando todas las posibilidades, entre ellas, las de una nueva intervención, la tercera desde que tuviera el accidente.

Este año no he podido estrenar el diseño de casco que teníamos preparado para esta temporada. No aguanto más! Os presento el casco para 2021! 😁This year I couldn’t use the helmet design that we had prepared. I can't wait anymore! Here you have the helmet for 2021! #MM93 pic.twitter.com/82jcnC3SP5