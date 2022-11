El piloto palaciego José Antonio Rueda completa una temporada de récord con un doble título mundial

Subir al podio al terminar la carrera ha sido una escena habitual para José Antonio Rueda esta temporada. Con la última cita disputada el pasado fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia, el piloto del Team Estrella Galicia 0,0 cierra un año para enmarcar, donde ha roto estadísticas y se ha proclamado el mejor piloto de la parrilla. De entre todos los récords cosechados, uno es especialmente significativo: ser el primer piloto de la historia en proclamarse campeón del JuniorGP™ y de la Red Bull Rookies Cup en una misma temporada, ambos campeonatos FIM.

Para conseguirlo, el piloto que el pasado 29 de octubre cumplió 17 años y natural de Los Palacios y Villafranca ha mantenido una regularidad clave durante todo el año, con una primera parte de la temporada fulgurante que incluyó tres victorias consecutivas en el FIM JuniorGP™.

En esta competición, Rueda ha terminado con 238 puntos, una cifra que ningún campeón había alcanzado hasta el momento desde que el circuito pasó a tener 12 pruebas en 2015. Sólo un campeón del mundo de MotoGP™ y por entonces también piloto del Team Estrella Galicia 0,0 como Fabio Quartararo superó esa cifra. Fue en 2014 y sumó 265 puntos.

Con nueve podios en 12 carreras, el piloto sevillano también ha logrado terminar primero en Valencia, Catalunya -por duplicado-, Jerez y Portimão. En total, cinco meses sin prácticamente descanso donde no aflojó el acelerador. Tanto es así que, de las tres carreras donde no logró subir al podio, dos de ellas fueron las dos últimas citas de la temporada, cuando Rueda ya era matemáticamente campeón del mundo de la categoría.

Además, en la parte central de la temporada, cuando el cansancio puede empezar a notarse y se reflejan las primeras diferencias significativas en la clasificación, fue el momento en que Rueda mostró su mejor nivel y puso tierra de por medio con sus máximos rivales. En las cinco carreras disputadas en los circuitos de Catalunya, Jerez y Portimão sumó cuatro victorias y una segunda posición. En total, 120 puntos, prácticamente la mitad del botín cosechado en toda la temporada (238 puntos).

En este sentido, los 76 puntos de diferencia conseguidos respecto al segundo clasificado, David Salvador (162 puntos) también son un claro indicio del nivel mostrado por Rueda este año. Desde que Raúl Fernández se llevara el título con 77 puntos de ventaja en 2018, ningún campeón había conseguido un margen tan amplio.

Campeón de la Red Bull Rookies Cup

Unas cifras de primer nivel en el FIM JuniorGP™ que el piloto del Team Estrella Galicia 0,0 logró reproducir en la Red Bull Rookies Cup. Esta competición, nacida en 2007 y que ha tenido entre sus campeones a Johann Zarco, Jorge Martín y Pedro Acosta, contaba también con un extenso calendario formado por 14 pruebas repartidas en siete circuitos. Un reto físico que el piloto sevillano logró superar con la máxima nota posible: el título de campeón logrado este pasado fin de semana tras un final muy emocionante.

Igual que en el FIM JuniorGP™, Valencia acogió el desenlace del campeonato, donde Rueda acudía con una ligera ventaja (11 puntos) respecto a su máximo perseguidor y también candidato al título, el holandés Collin Veijer. En la primera de las dos carreras, el sevillano corrió junto a Veijer gran parte de la prueba e intentó marcar diferencias en las últimas vueltas. Una estrategia acertada que le permitió acabar cuarto, con Veijer séptimo. Con este resultado, Rueda afrontó la segunda carrera de Valencia con el objetivo de no perder la estela de su rival. La sexta posición de Veijer y la séptima del andaluz demuestran que la jugada salió perfecta.

Una gran temporada también en la Red Bull Rookies Cup, donde Rueda levantó el título gracias a los 224 puntos conseguidos, que incluyen siete podios y tres victorias. De este modo, entre el FIM JuniorGP™ y la Red Bull Rookies Cup, el piloto sevillano ha dejado su huella como campeón en cinco circuitos diferentes: Portimão, Jerez, Valencia, Cataluña y Sachsenring.

Desde que aterrizara en el Team Estrella Galicia 0,0 y en Monlau Motorsport en 2017, Rueda ha evolucionado año tras año. Tercer clasificado absoluto en el 85cc RFME en 2017, al año siguiente ya dio el salto a la European Talent Cup, donde terminó cuarto en 2018 y 2019. Con estos resultados, en 2020 hizo su debut en el Mundial Júnior de Moto3 (categoría actualmente denominada JuniorGP™), donde fue 13º. Una posición que mejoró la siguiente temporada, donde terminó entre los 10 mejores pilotos (8º posición), además de sumar su primer podio, en Barcelona. Un avance prometedor de lo que vendría en 2022, con un doblete histórico de títulos.

"Estoy enormemente agradecido a Estrella Galicia 0,0 y a Monlau Motul Technical School por su apoyo incondicional desde que empecé mi camino como piloto del equipo. Siempre he sentido su confianza, tanto en los buenos como en los malos momentos, y sin duda han sido una pieza clave para acabar logrando los grandes resultados de este año. Todos ellos me han ayudado a formarme personalmente y a crecer como piloto profesional de motociclismo. Una etapa que no olvidaré nunca", afirma José Antonio Rueda.

Una satisfacción muy similar a la que muestra el CEO del equipo, Jaime Serrano: "Desde 2011, la sólida alianza entre Estrella Galicia 0,0 y Monlau ha permitido que consigamos grandes resultados, gracias a la formación de jóvenes talentos que crecen a nuestro lado, como pilotos y como personas. Acompañar a estos pilotos desde sus inicios, asesorarlos y confiar en ellos ha sido fundamental para que algunos, incluso campeones del mundo, estén hoy en MotoGP™. Y este año hemos podido disfrutar y compartir el éxito de José Antonio Rueda, un claro ejemplo de nuestra filosofía de trabajo".

Una temporada de máxima exigencia física y psicológica donde José Antonio Rueda ha demostrado saber controlar y gestionar la presión, así como ambición y seguridad en sí mismo, características claves para afrontar con garantías el salto al Campeonato del Mundo de MotoGP™, donde correrá en la categoría Moto3 con el equipo Red Bull KTM Ajo. En su nueva etapa mundialista, la gestión de sus derechos deportivos seguirá a cargo de Monlau Management.