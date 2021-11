Alejandro Valverde renueva hasta 2022 con Movistar

Movistar ha anunciado que Alejandro Valverde seguirá en su equipo hasta el final de la temporada 2022. La formación lo ha hecho oficial mediante un vídeo difundido en las redes sociales, donde aparece el campeón del Mundo en 2018 escribiendo en una pizarra el año de su retirada definitiva.

'La última Bala' da paso en el vídeo a la misma frase con interrogante, ya que Valverde, profesional desde 2002 y con 130 victorias en su palmarés, representa un caso de longevidad en el ciclismo con pocos precedentes en la historia de este deporte.

2022. @alejanvalverde.Disfruta. Gracias por todo.Enjoy this one, mate. Thanks for everything.#RodamosJuntos | #LaÚltimaBala 🚀💙 pic.twitter.com/IJibPpq1tG