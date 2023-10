Muere Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés

Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y figura clave en la victoria de Inglaterra en el Mundial de 1966 ha muerto a los 86 años, informó su familia en un comunicado.

"Con gran tristeza, compartimos la noticia de que Sir Bobby falleció pacíficamente en las primeras horas del sábado por la mañana", señala la nota enviada a los medios.

Charlton, diagnosticado con demencia en 2020, murió "rodeado por su familia", detallaron sus allegados, que expresaron su "agradecimiento a todos los que han contribuido a sus cuidados y a tanta gente que le amó y le apoyó".

El Manchester United, equipo en el que militó durante 17 temporadas, se declaró "de luto" por la muerte de "uno de los más grandes y más queridos jugadores en la historia del club". "Sir Bobby fue un héroe para millones de personas, no solo en Manchester o en el Reino Unido, sino en cualquier sitio donde se juegue al fútbol en el mundo", agregó el club inglés.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

"Fue admirado tanto por su deportividad e integridad como por sus extraordinarias capacidades como futbolista; Sir Bobby será siempre recordado como un gigante de este juego", agregó.

Charlton, nombrado Caballero del Imperio Británico en 1994 por la reina Isabel II, jugó en 106 ocasiones como internacional con Inglaterra y marcó 49 goles como internacional. Con el United conquistó además tres títulos de liga y una Copa de Europa. Conquistó el Balón de Oro en 1966 y era una de las grandes glorias del fútbol inglés.

La Premier League rinde tributo a Bobby Charlton, "uno de los más grandes"

La Premier League rindió este sábado tributo a Bobby Charlton, a quien describió como "uno de los más grandes" jugadores en la historia del fútbol inglés. "Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Sir Bobby y sus amigos, así como a todo el Manchester United", señaló la liga inglesa en un comunicado.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG — Premier League (@premierleague) October 21, 2023

Vistiendo la camiseta de los diablos rojos, Charlton conquistó la liga en tres ocasiones (1957, 1965 y 1967), además de ganar una FA Cup, en 1963 y una Copa de Europa, en 1968.

El Arsenal estuvo entre los primeros en sumarse a las condolencias públicas por su muerte. "Estamos profundamente entristecidos", declaró el equipo londinense, que expresó que sus pensamientos están con la familia, amigos y "cualquiera conectado con el Manchester United".

La selección de Inglaterra rinde homenaje a una "verdadera leyenda" del fútbol

La selección de Inglaterra también despidió a Bobby Charlton, figura clave en la única Copa del Mundo que ha ganado el conjunto de los tres leones, y "verdadera leyenda" del fútbol. "Con el corazón apesadumbrado hemos conocido el fallecimiento de Sir Bobby Charlton", publicó la cuenta oficial del combinado inglés en la red social X.

It is with a heavy heart that we have learned of the passing of Sir Bobby Charlton.An integral part of our 1966 FIFA World Cup winning campaign, Sir Bobby won 106 caps and scored 49 times for the #ThreeLions.A true legend of our game. We will never forget you, Sir Bobby ❤️ pic.twitter.com/Ft9MlutBWm — England (@England) October 21, 2023

El ex delantero del Manchester United "fue una parte integral de nuestra victoria en la Copa del Mundo de la FIFA 1966, fue 106 veces internacional y marcó 49 veces para los Tres Leones", agregó la selección.

"Nunca le olvidaremos, Sir Bobby", concluye el mensaje publicado por el combinado inglés después de que los familiares del exjugador hicieran pública su muerte, ocurrida en las primeras horas de la mañana de este sábado.