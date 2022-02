Nadal y Federer volverán a hacer equipo en la Laver Cup 2022 de Londres

Rafa Nadal y Roger Federer, juntos de nuevo en la pista, no como rivales, sino como estrellas del equipo europeo que competirá en la quinta edición de la Laver Cup, que se celebrará en septiembre en Londres.

La cita londinense es el primer evento en el que el tenista suizo ha confirmado su presencia después de que su última aparición sobre una pista de tenis se produjera en el pasado Wimbledon, donde cayó en los cuartos de final. Desde entonces, Federer se ha sometido a una nueva operación en la rodilla, la tercera en dos años, y aún no tiene una fecha exacta de vuelta al circuito.

A Fedal Comeback. Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6