Nadal consigue su triunfo número 300 en un Grand Slam

El español Rafael Nadal se impuso este miércoles en la segunda ronda de Roland Garros al francés Corentin Moutet, 6-3, 6-1 y 6-4 en 2 horas y 9 minutos, en el que es su triunfo 300 en Grand Slam.

Más de un tercio, 107, los ha conseguido en Roland Garros, donde solo ha perdido tres veces y donde persigue anotarse el torneo por decimocuarta ocasión, para totalizar 22 grandes.

Nadal tiene 25 victorias menos en los cuatro grandes que el serbio Novak Djokovic y está a 69 del suizo Roger Federer, que lidera esa clasificación, aunque ambos tienen un Grand Slam menos que el español.

"He jugado un buen partido ante un rival con mucho talento. Cada día es duro para mi en las últimas semanas, han sido días complicados. Las lesiones no me han dejado tener ritmo y cada victoria es importante para recuperar el ritmo", aseguró el español.

En la sesión de noche, en una velada fresca en París, Nadal se mostró sólido en su juego, entró en la pista central como un torbellino, pero bajó el nivel tras anotarse el segundo set, lo que dio alas al francés, zurdo como él, de 23 años, en parte formado en la academia del español en Mallorca y que tiene a Nadal como ídolo.

Así que le rompió el saque de entrada, aunque pronto remontó Nadal, que con la perspectiva de la victoria volvió a dejar escapar su servicio cuando sacaba para ganar.

Pero las ganas de cerrar el duelo en tres mangas le llevaron a acelerar y, en el siguiente juego, con el saque del francés, cerró el duelo.

Su siguiente rival será el holandés Botic van de Zandschulp, cabeza de serie 26, de 26 años y 29 del mundo, una estrella ascendente que este año se ha anotado el torneo de Múnich y que el pasado alcanzó los cuartos del Abierto de Estados Unidos.