Al Olimpo de los siete Juegos

El tenista de mesa granadino José Manuel Ruiz y el nadador mallorquín Xavi Torres pueden presumir de ser dos leyendas del deporte paralímpico español. En la cita de Tokio ambos alcanzarán sus séptimos Juegos, igualando a la atleta invidente Purificación Santamarta y al tirador en silla de ruedas Kike Soriano, ambos retirados desde hace años.

José Manuel Ruiz (Granada, 1978) es historia del tenis de mesa y también del deporte español. Lo atestiguan tres décadas en lo más alto del tenis de mesa y un extenso palmarés con medallas en Mundiales y Europeos, pero también con las cinco preseas sumadas en cinco Juegos Paralímpicos desde su debut en Atlanta 96 hasta los últimos en Río de Janeiro 2016.

A los Juegos de Tokio, José Manuel Ruiz acude tras superar una grave lesión. El 30 de marzo pasó por el quirófano por una rotura total del tendón de Aquiles del pie derecho. Ese día, con mucho trabajo y fuerza de voluntad, empezó una cuenta atrás que al final le permitirá cumplir el sueño de disputar sus séptimos Juegos Paralímpicos.

"Las sensaciones están siendo buenas, gracias también a la férula que me hizo Podoactiva. Después de un tiempo sin entrenar en condiciones normales esto me ha hecho cogerlo con más ganas. En la burbuja de Madrid he aprovechado para limar detalles, hacer jugadas de partido y modificaciones en la forma de jugar por la lesión con visualizaciones de vídeo", declara a EFE el tenista de mesa granadino.

"No tengo molestias y no tengo dolor, así que estos Juegos los afronto como una nueva oportunidad porque hace cuatro meses que me operaron y verme a día de hoy en la situación que estoy lo hubiese firmado. No llego en las mejores condiciones físicas y técnicas pero a nivel psicológico voy muy fuerte. Esto me permitirá afrontar los Juegos con mayor tranquilidad, sin el estrés o presión que me imponía antes, y eso puede que sea un factor positivo", confiesa.

Igual de constante, sacrificado y apasionado por su deporte es el nadador Xavi Torres (Palma de Mallorca, 1974), que volverá a una cita paralímpica nueve años después de su retirada tras Londres 2012, un poco cansado por la presión y la exigencia física de tanto tiempo entre la elite.

Con 47 años, Xavi Torres, que nació sin brazos ni piernas, exhibe un palmarés con 16 medallas paralímpicas (5 oros, 5 platas y 6 bronces) en seis Juegos, aparte de 15 en Mundiales y 24 en Europeos.

Tras formar parte del equipo técnico de natación en Río de Janeiro, su regreso a la piscina se ha producido de forma silenciosa. Tenía la mínima B oficial desde febrero de 2020, antes de la pandemia, pero después la refrendó en Cádiz, en el Campeonato de Andalucía, y volvió a competir en el Europeo de Madeira del pasado mes de mayo.

"Para mí no es un regreso a la piscina porque nunca he dejado de nadar, aunque siempre he mirado las marcas que se hacían para ver si estaba a la altura de la gente que había. Con los años no puedo entrenar con la misma fuerza o intensidad que cuando era más joven, pero hago más trabajo específico y trato de mantener la técnica lo mejor posible", declara a Efe el mallorquín.

"La natación me apasiona y me gusta desde todos los puntos de vista. Ahora no tengo presión deportiva a nivel de resultados, así que estoy muy tranquilo y relajado, con ganas de que empiece, disfrutarlo y ver a los compañeros competir. Mi ilusión y para lo que vengo es estar en alguna final", confiesa.

Xavi Torres competirá en las pruebas de 50 espalda, 200 estilo libre y 150 estilos individual S4.