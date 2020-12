Paquito Navarro, que comenzó la temporada del World Pádel Tour 2020 como número uno del mundo, felicitó al "parejón" que conforman Alejandro Galán y Juan Lebrón, dominadores del circuito, porque "han hecho un año espectacular".

El sevillano, que ha disputado casi toda la temporada junto al brasileño Pablo Lima, ha declaró que arrancaron "muy bien el año, ganando en Marbella", pero "el parón de marzo" a causa de la pandemia los "perjudicó, porque cortó una buena dinámica", ya que estaban "con mucha confianza". El jugador hispalense lamentó "ese frenazo", antes de que "surgiera el parejón Lebrón-Galán, que será la pareja a batir de cara al año que viene" en el "habrá muchos cambios" que espera que le permitan "ir a por el número uno, que este año se han ganado a pulso" los dos jugadores mencionados.

"El año no ha sido ni bueno ni malo. Todo lo que no sea ganar o ser el número uno incita a pensar que el año no es bueno, pero le pongo un notable, porque somos la segunda o tercera pareja del mundo. Vamos a trabajar más que nunca para disputarles el primer puesto la temporada que viene", añadió Navarro.