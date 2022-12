Partidos de hoy 10 de diciembre en el Mundial de Qatar: La historia aguarda a Marruecos ante Portugal y la Francia de Mbappé quiere romperla ante Inglaterra

Este sábado 10 de diciembre la historia aguarda a Marruecos ante una Portugal a la que acompaña tanto el talento como la polémica mientras que Inglaterra y Francia dirimen, posiblemente, la eliminatoria de cuartos de final más atractiva para los amantes del fútbol. Los marroquíes, tras eliminar a España, sueñan alcanzar unas semifinales a las que nunca han accedido los equipos africanos. En el duelo entre las dos potencias europeas es el pichichi Mbappé el que quiere seguir firmando páginas en el libro de su historia.

Marruecos y Portugal ya se vieron las caras en el pasado Mundial de Rusia, donde el equipo luso venció por un ajustado 1-0. Marruecos está ante una oportunidad histórica: convertirse en el primer equipo africano en clasificarse para las semifinales de un Mundial. Pero no será empresa fácil. Portugal se está mostrando como uno de los mejores conjuntos de la competición, promediando tres goles por partido y con un total de ocho jugadores distintos colaborando en esta estadística, lo que habla del juego coral que está ejecutando, con Cristiano Ronaldo como elemento discordante que busca ahora recuperar su acomodo en el equipo.

Ante esto, los Leones del Atlas se presentan con uno de los mejores sistemas defensivos del torneo, ese que maniató a España en octavos de final. No en vano, Marruecos ha logrado mantener su portería a cero en tres de los cuatro partidos de este Mundial de Qatar 2022. Ahí es nada. Y cuenta con una pieza clave en la portería con el sevillista Bono.

Morocco is part of the 8 teams going to the quarter-finals! #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/E2ICnRhBz5

Posiblemente estemos ante la eliminatoria de cuartos de final con mayor calidad por metro cuadrado en el césped del Mundial de Qatar. Inglaterra y Francia dirimen este sábado (20.00 horas) un duelo histórico que hasta el momento ha sonreído siempre a los Three Lions en los mundiales. Pero hablamos de historias del siglo pasado. Ahora Les Bleus, comandados por Kylian Mbappé, pichichi del Mundial, cuentan con una de las mejores generaciones de su historia y parecen decididos a seguir cambiando el destino, con paso firme hacia la reválida del título y su tercera estrella.

This is the 9️⃣th time 🇫🇷 have reached the 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 of a 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽, and the 3️⃣rd time in a row (2014, 2018, 2022) 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mGcvRInjba