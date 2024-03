Polémica en Barcelona por unas declaraciones de Xavi tras conseguir el pase en la Champions League

A pesar de haber conseguido clasificar al FC Barcelona para los cuartos de final de la UEFA Champions League, hito que no conseguía el club catalán desde el año 2020, Xavi Hernández no estuvo muy acertado en la rueda de prensa posterior al pase de los azulgranas en la máxima competición continental.

Sobre las críticas recibidas en la previa al choque de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, Xavi Hernández atacó directamente a la prensa catalana. "Al entorno le falta optimismo" y se hace "difícil de gestionar". "Parece que hoy volvemos a respirar. Si desde agosto hasta ahora el ambiente era irrespirable, lo normal era perder hoy y no pasar", comentaba sacando pecho antes de continuar lanzando dardos a la prensa. "¿Qué hacemos ahora con el bufón de la 'Champions'? Ni mucho ni poco. Ahora tampoco es que vayamos a ganarla. Calma. Les he dicho que tenían que demostrar que podíamos ser mejores que el Nápoles y lo hemos sido en los dos partidos. La clasificación es muy merecida", añadió refiriéndose al titular de una noticia de un periodista catalán.

Orgulloso tras el pase

"Hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada en el escenario ideal. Los jugadores, jóvenes y veteranos, han dado un paso muy grande. Estamos entre los ocho mejores de la Champions. Hemos tenido que sufrir dos años en la Europa League, una eliminación en octavos hace tres años. Volvemos a cuartos y podemos estar orgullosos", aseguró.

Xavi habló del mensaje que transmitió a sus jugadores: "Se presiona demasiado a los jugadores. Hoy parecía que era un partido a vida o muerte. Les he dicho que estuvieran tranquilos, que hoy no iba a morir nadie. Ha habido mucha crítica injusta, se habló en su momento de que éramos el bufón de la 'Champions'".

Elogios a Cubarsí

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, elogió al central Pau Cubarsí, que este martes fue elegido MVP en la victoria frente al Nápoles (3-1) que dio la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones, y aseguró que sus "pulsaciones no suben" cuando él tiene el balón. "Cuando tiene la pelota Cubarsí, mis pulsaciones no suben. Es su mejor virtud. Estoy tranquilo de que tenga la pelota un chico de 17 años. Esto no tiene precio. Hoy el Nápoles ha presionado durante los 90 minutos y siempre ha encontrado la mejor opción", afirmó.

Xavi definió a Cubarsí como un jugador que tiene "el cerebro bien amueblado, tranquilo, pausado y humilde, que quiere mejorar". "La predisposición y el interés que tiene en mejorar le hace cada día mejor. Estamos ante una irrupción maravillosa para el Barcelona y el fútbol español, ante un central del máximo nivel por muchos años"

Los jóvenes, un gran valor

El técnico del Barcelona destacó que los canteranos "entienden muy bien" a lo que quiere jugar el equipo, del que subrayó que está "jugando mejor que el año pasado a pesar de los resultados".

"El Barcelona va a seguir estando en construcción con los jugadores jóvenes que tiene, pero en escenarios grandes el equipo ha dado la talla, tanto en casa como en Nápoles. Es el momento de valorar lo que se ha hecho", reivindicó antes de finalizar.