Poli Díaz vuelve a los cuadriláteros a lo Mike Tyson

Es el año de los grandes regresos al cuadrilátero. Si hace ya algunos meses nos enteramos de que Mike Tyson volvía a pelear, ahora es el siete veces campeón de España en peso ligero y ocho veces campeón de Europa, Poli Díaz, quien ha decidido volver al ring. A punto de cumplir 53 años, el ex boxeador peleará en los próximos meses y sus seguidores están de enhorabuena al poder ver a su leyenda de nuevo en activo.

Conocido como "el potro de vallecas", Policarpo Díaz Arévalo vuelve con su personalidad de siempre. De momento, está empezando por coger una forma física que ha perdido en estos años a la sombra. En un futuro no muy lejano se ve entrenando y dando consejos a futuras estrellas del boxeo y no duda en afirmar que está deseando volver a subirse a un ring.

Siete veces campeón de España en peso ligero y ocho veces campeón de Europa son algunos de los meritorios registros del Poli Díaz en su trayectoria. Ahora su intención es lavar la imagen que ha cosechado en unos últimos años en los que las adicciones y problemas con la ley lo han alejado de su verdadera pasión. "Voy a volver a subir pero de verdad, bien entrenado y con dos cojones. Quiero ir poco a poco porque la edad no perdona". Simpático y con un ingenio arrollador avisa de que si Mike Tyson ha decidido volver, "¿por qué no lo voy a hacer yo?, ¿qué pasa, que los que los americanos van a ser más que nosotros?. Nosotros también somos españoles". Eso sí, concienciado y con más entereza que nunca sabe que los comienzos van a ser duros y deben plantearse "con cabeza, entrenar y estar fuerte. No voy a ir por cuatro duros. Voy a traerme un título o lo que sea".

Golpeado por las adicciones y la ley

Poli Díaz ha tenido infinidad de éxitos en el cuadrilátero pero, fuera de él, ha cosechado muchas derrotas, más de las que le hubiera gustado a su batallón de seguidores y al propio Poli.

Conducción temeraria, amenazas, agresión a policías, pornografía, reyertas y las drogas son algunos de los problemas ante los que ha sucumbido el afamado ex boxeador. Aún así, su defensa colosal y sus ganas de superación han hecho que "el potro de Vallecas" vuelva a ver la luz.

Gracias a la promotora Unlimited Global Challengers, Poli Díaz empieza a encontrar su sitio. El boxeo aclama su vuelta y él siempre ha recordado la fuerza que le han dado sus seguidores, esos que le hicieron "vivir la peli de Rocky de verdad".