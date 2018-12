Seis equipos sevillanos entrarán en escena en un domingo que redefinirá el apretadísimo Grupo X. Dos de ellos se encuentran enganchados al tren del play off de ascenso, pero ambos afrontan visitas a campos complicados. Por otro lado, el envite entre Lebrijana y Gerena es el que acaparará más miradas en la tumultuosa lucha por la permanencia. Partidos trascendentes y, en tanto, preguntas por responder.

El Utrera, líder desde hace algunas semanas, intentará recuperar el impulso perdido tras haber cedido dos empates consecutivos. Lo hará en el campo del Arcos. El cuadro gaditano no está en una buena dinámica, pero jugar en el Antonio Barbadillo siempre es una tarea difícil. Jesús Galván tendrá que reformular su alineación ante las ausencias de Álex Ortiz y Cachana, por sanción, y la de Kiki por lesión.

Tampoco el Betis Deportivo disfrutrará de un partido cómodo en el Manuel Polinario, feudo en el que el Puente Genil sólo ha perdido uno de sus nueve partidos. José Juan Romero quiere que el inesperado empate de los suyos hace siete días "se quede en un accidente", pero es consciente que el cordobés es un equipo "hecho para estar arriba". Ni Julio Alonso ni Diego estarán disponibles por sanción. Y aunque se espera que esté, Nieto, con molestias.

El cuadro que hizo pinchar al filial verdiblanco la semana pasada, el Coria, recibe al Conil en un duelo clave. Los ribereños no ganan en su estadio desde el 28 de octubre y son decimoctavos. Pese a las bajas que han castigado al equipo en las últimas semanas, Alejandro Ceballos podrá contar con una incorporación. Se trata del punta guineano Keita Junior, que cambia de aires después de un fugaz paso por el San Roque de Lepe.

Por su parte, el Écija se desplaza para medirse al Xerez Deportivo. Los azulinos rondan las posiciones de play off prácticamente desde el inicio del curso y, aunque no atraviesa una buena racha, no suele ceder puntos en casa. De todos modos, Pepe Masegosa, el técnico de los jerezanos, no se fía del equipo de David Páez. "Creo que ese Écija que todo el mundo esperaba ya ha salido", dijo refiriéndose a la escalada astigitana.

Y la Lebrijana se mide a un conjunto al que tiene sólo un punto por encima, un Gerena que se reencontró con la victoria el fin de semana pasado. 'Cachola' salvó el match ball, aunque ahora deberá hacer frente a una baja importantísima: la de Rioja, que se marcha al San Juan zaragozano.