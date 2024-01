Primera derrota de la temporada para el Bádminton Rinconada (4-3)

El Bádminton Rinconada ha sucumbido por primera vez en la temporada en la Liga Top 10 Iberdrola ante el San Fernando Valencia en la capital del Turia. Cayó por 4-3 en esta ocasión.

Los chicos y chicas, capitaneados hoy por Laura Molina, no pudieron conseguir la gesta ante la falta de jugadores debido a la huelga existente en Francia que ha provocado que dos jugadores rinconeros no pudieran presentarse en el encuentro. Ante ello, los rinconeros no han podido más que pelear un encuentro que comenzó con la incomparecencia visitante en el dobles mixtos ante la falta de jugadores.

En los restantes dos duelos de dobles la suerte fue dispar para los de San José de La Rinconada. En primer lugar, Laura Molina y Claudia Leal batían con solvencia a Andrea Arrones y Llucía Vázquez en tres sets (5-11, 7-11, 5-11) para que más tarde sus homólogos masculinos Carlos Piris y Jaume Pérez no pudieran ganar a Lorenzo Adell y Fran Olivares en cuatro sets (11-4, 11-10, 7-11, 11-6).

Una vez metidos en los duelos individuales, los rinconeros lo intentarían pero con el lastre del dobles mixto y el hecho de no salir por delante en los duelos dobles predecía ya una difícil machada. En los primeros dos individuales de nuevo el Rinconada ofrecía una de cal y otra de arena. En primer lugar, veríamos el estreno de Elena Payà en el cuadro rojillo, aunque no pudo hacerlo con victoria al caer en tres sets ante Andrea Arrones (11-8, 11-3, 11-10). Más adelante, Jaume Pérez volvía a mostrar una gran versión en individuales a pesar de no ser su modalidad al ganarle a mexicano Arturo Hernández en 5 trepidantes sets (8-11, 11-2, 11-3, 9-11, 10-11).

En los dos últimos individuales el Rinconada estuvo cerca de obrar el milagro, pero finalmente no pudo materializarse. Carlos Piris puso el empate en en marcador al batir a Manuel Calero (10-11, 11-7, 10-11, 10-11) pero Claudia Leal no pudo batir a la peruana Paula Latorre (11-4, 11-6, 11-9).

Al termino del encuentro Laura Molina valoraba el trabajo realizado por los rinconeros como "inmejorable. Hemos venido con menos de lo puesto y hemos hecho un gran trabajo. No se le puede pedir más a los pocos que hemos estado aquí hoy. Los contratiempos que hemos tenido al no poder contar con Thomas Fourcade principalmente han hecho que tengamos que tirar el mixto y eso nos ha lastrado mucho. El planteamiento se nos ha ido al traste y moralmente ha sido un golpe pero ha sido muy muy importante conseguir tres victorias, por lo que para esta recta final estas tres victorias pueden ser importantes. Sin duda estamos en el camino a seguir".

Por último, Laura Molina ha valorado el devenir de la liga: "Estamos en el camino, sin duda. Arjonilla ha vuelto a perder y eso nos permite seguir primeros con el mismo colchón. Ahora hay que darlo todo para el siguiente encuentro que será en casa. A nadie le gusta perder, pero es cierto que los resultados nos han ayudado a ver esta derrota con más filosofía, pues no concebimos otra cosa que no sea ser primeros".