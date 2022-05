El Rangers confunde el sombrero andaluz con el charro mexicano y arden las redes de ironía

La final de la Europa League que se disputará este miércoles 18 en el Ramón Sánchez-Pizjuán empieza a dar juego, incluso en lo humorístico y anecdótico. La cuenta oficial del Glasgow Rangers, con más de 700.000 seguidores, ha publicado un tuit con una imagen que ha suscitado todo tipo de comentarios, con mucha carga irónica.

El motivo es que confunden Andalucía con México y en la imagen que acompañan su mensaje de "próxima parada, Sevilla", aparece el balón de la final del torneo tocado por un sombrero charro o mexicano.

Curiosamente, esta prenda es muy simbólica para los aficionados escoceses, que de geografía social parece que andan regular.

Las reacciones en Twitter, con la habitual guasa sevillana o andaluza, no se han hecho esperar y hay cientos de interacciones con recomendaciones al Glasgow Rangers y sus aficionados sobre su visita a Sevilla.

You think that Seville is in México... Now I understand your problems with the balconies.

Algunos, en tono serio, les piden que destruyan ese tuit, y que serán bienvenidos en todo caso.

Otros, con más cáustica, sugieren a sus hinchas, de proverbial raigambre protestante frente a los católicos de sus archirrivales del Celtic, que visiten uno de los mayores templos católicos de todo el orbe, la Catedral Metropolitana de Sevilla.

How good Catholics you are, I suppose you will want to go to the cathedral to pray, this is the opening hours 10:45–17:00