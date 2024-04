El Rinconada busca un nuevo título en otra final.

La Semana Santa, la Feria de Sevilla y el clásico del bádminton español son ya las tres fiestas de primavera por excelencia en la capital andaluza. No por ser habitual deja de ser excepcional, pues el Bádminton Rinconada disputará su final número 23 en lo que va de Siglo XXI, sin contar las otras seis que disputaron en el siglo XX. En definitiva, un invitado casi obligado cada año que pasa, aunque lo cierto es que sigue con la maldición ante su decimotercer título. Desde que cambiara su nombre de Soderinsa Rinconada a CB Rinconada aún no ha conseguido el cetro nacional, llevando desde 2012 sin conquistar un trofeo que este jueves llegó al Fernando Martín para custodiar el equipo rinconero hasta que se dispute la ida de la final.

El partido tiene tintes épicos. Todos los años se habla de que es un clásico muy igualado, pero quizá este año puede tener más razón que nunca. Ambos han sido líderes en sus respectivos grupos, aunque mientras que el cuadro cañamero lo ha sido de forma indiscutible en el Grupo B, el IES La Orden tuvo que esperar a la última jornada para asaltar el liderato. En cuanto a las semifinales, ambos pasaron por encima de sus rivales con un doble 6-1 en su casa y ahora llegan con la mentalidad de conseguir un nuevo título nacional. La igualdad será la tónica dominante, porque ambos tienen jugadores de renombre nacional y europeo, lo que hace que se viva el sábado a las 17:00 en el Fernando Martín un auténtico espectáculo deportivo.

En cuanto a la convocatoria, el Bádminton Rinconada, como no podía ser de otra forma, tiene a todas sus piezas disponibles para la final. La actitud de los jugadores rinconeros es la de tener presente esta final como la final de finales, como la que realmente puede ser la final que por fin les haga conseguir el título número 13, que se le resiste desde hace años. Para ello tendrán que batir a un Recreativo IES La Orden que realmente tiene un gran equipo otra campaña más, con refuerzos de renombre pero que no han conseguido reunir todos juntos en prácticamente ningún duelo de liga. Parece que este fin de semana sí podrá hacerlo. Con todo ello, figuras como Pablo Abián, Haideé Ojeda o Bernardo Atilano estarán presentes en el Fernando Martín, pudiendo enfrentarse a los jugadores rinconeros Bea Corrales, Xu Wei o Carlos Piris.

El técnico onubense, Paco Ojeda, habla de que será "la final más igualada de todas, y es por ello que vamos a La Rinconada con la mentalidad de intentar sacar, si no un resultado positivo, un resultado que deje abierta la final para la vuelta en Huelva". Ese será el objetivo principal de un Recreativo IES La Orden que tiene en consideración al Rinconada, quizá más que ningún año.

Por su parte, Antonio Molina se mostró "ansioso por vivir una nueva final en el Fernando Martín junto a la afición". "Estamos recibiendo una cantidad muy importante de solicitudes de invitaciones y eso nos hace pensar que el sábado el pabellón será una olla a presión a nuestro favor. El año pasado, a pesar de traer un resultado adverso de Huelva, el Fernando Martín nos recordó a aquellas tardes gloriosas para el Rinconada, y fue quiénes nos empujaron para estar cerca de lograr la machada. Ganamos el encuentro pero no la final, y este año queremos volver a ganar el encuentro y tener opciones en Huelva", indicó.

Respecto a su equipo, Molina insistió en la buena dinámica del grupo: "Lo he dicho varias veces pero es que es la realidad. No he visto una preparación igual de nuestros jugadores, y algunos llevan aquí varias temporadas con nosotros. Es increíble saber que se están tomando esta final como la final de finales, hablando conmigo cada día y comentando sus entrenamientos y opciones de mejora. Tienen muchas ganas y creo que eso lo vamos a ver plasmado el sábado", comentó.

Todo está preparado en la capital andaluza para vivir el clásico más apretado que se recuerda. Un clásico que será no apto para cardíacos y que se podrá seguir con un despliegue especial en el canal de Youtube de FESBA el sábado a partir de las 17:00 horas.