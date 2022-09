Roger Federer se despide de su carrera profesional entre lágrimas y junto a Rafa Nadal

Con mucha emoción y ante la ovación de la grada. De esta forma se despidió el suizo Roger Federer de su carrera profesional en un partido de dobles junto a su gran amigo Rafa Nadal y donde lo de menos fue el resultado. La pareja Federer-Nadal perdió en el partido de dobles de la Laver Cup ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe (4-6, 7-6 (2) y 11-9).

Acompañado por toda su familia, el de Basiela puso el broche de oro a 24 años de carrera profesional dejando atrás 20 títulos de Grand Slam, 103 torneos ganados, 310 semanas como número y uno de los estilos de juegos más elegantes y vistosos de la historia. Y lo hizo justo en Londres, la ciudad donde se coronó con ocho Wimbledon, más que ningún otro hombre en la historia.

Junto a Federer también estuvieron en su despedida, además de Nadal, los tenistas del equipo de Europa, capitaneado por Bjorn Borg: Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas, mientras que el Resto del Mundo, cuyo capitán es John McEnroe, estaba integrado por Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman, Frances Tiafoe, Alex de Miñaur y Jack Sock.

Como anécdota del partido, Federer se despidió con uno de esos golpes imposibles, que obligó incluso a los jueces a decidir sobre su legalidad (la bola pasó por un agujero de la red), entre las protestas de McEnroe y las risas de Djokovic.

Through the net 👀Even on his final match... Roger Federer provides something special! 💫

La derrota de la pareja 'Fedal' deja a Europa empatada a dos tras la disputa del primer día de competición en la Laver Cup.

Federer: "Me hace muy feliz poder llamar a Rafa y hablar de cualquier cosa"

El suizo Roger Federer afirmó que le hace "muy feliz" poder llamar en "cualquier momento" a Rafael Nadal y hablar con él de "cualquier cosa" y espera poder darle consejos sobre su futura paternidad.

El suizo habló ampliamente sobre la relación que le une al tenista español en la rueda de prensa posterior al partido de dobles que ambos jugadores disputaron en la Laver Cup y que sirvió para poner punto y final a la carrera del helvético.

"Hemos estado muy conectados, especialmente en los últimos diez años. Creo que desde que tengo hijos. No sé si eso me ha ayudado o me ha cambiado de algún modo o si nuestra rivalidad ha evolucionado. No tengo ni idea", comentó Federer.

"Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy en día, que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente del mismo modo. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es solo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí, como persona".

"Eso es muy importante. Creo que él se siente del mismo modo cuando ve a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Es algo muy bonito. Espero que a él le pase lo mismo con los hijos que va a tener. Le puedo dar algunos consejos. No es fácil -se rio Federer-, pero como padres siempre tenemos que dar lo mejor. Disfrutamos de la compañía del otro y tenemos muchos recuerdos, pero también nos gusta pasar tiempo juntos. Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo", reflexionó el helvético.