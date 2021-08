La firma Rothscild & Co cifra la valoración de 'LaLiga Impulso' en 24.250 millones

Un informe de la empresa de servicios financieros Rothschild & Co cifra en 24.250 millones de euros la valoración de 'LaLiga Impulso', un proyecto de LaLiga con el fondo de inversión internacional CVC que, a cambio de inyectar 2.700 millones de euros en la competición, da al fondo una participación del 10 por ciento del capital de LaLiga.Según un informe independiente de Rothschild & Co al que ha tenido acceso Europa Press, y que LaLiga ha compartido con los clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank antes de la Asamblea General Extraordinaria de este jueves, la valoración de 'LaLiga Impulso' se sitúa en esos 24.250 millones.Dicho informe detalla que el acuerdo con el fondo inversor CVC está correctamente valorado y niega que esté situado por debajo del valor del capital de LaLiga. En base a esta valoración, CVC y esos 2.700 millones de inversión en el proyecto 'LaLiga Impulso' equivaldrían al 11,13 por ciento del valor del capital.El informe Rothschild & CO concluye que la operación, cifrada en 24.250 millones de euros y que establece un múltiplo de Ebitda de 15,1, es "justa desde un punto de vista financiero" y "alineada con la media de las operaciones del mercado".Para el análisis de la valoración se han tenido en cuenta los habituales modelos de valoración, como el descuento de flujo de caja, comparativa del mercado y análisis de transacciones semejantes.La firma considera que CVC, con experiencia en el sector deportivo al haber sido propietaria en parte de la Fórmula 1 y MotoGP o invertir en rugby o voleibol, podría "ayudar a LaLiga a desarrollar su negocio digital y ampliar su alcance internacional".El proyecto del acuerdo final lleva casi un año en marcha y los máximos responsables de LaLiga han visitado en persona a todos los clubes implicados, salvo el Real Madrid, en las semanas previas a la reunión de la Comisión Delegada de LaLiga para presentarles dicho acuerdo, y los clubes representados en esa Comisión votaron a favor.El pasado miércoles, LaLiga confirmaba que había alcanzado un acuerdo estratégico con el fondo de inversión internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes y con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimento digital, todo bajo el nombre 'LaLiga Impulso'.'LaLiga Impulso' fue ratificado en la Comisión Delegada de la patronal y el Comité de Inversiones del fondo de inversión. Se ejecutará a través de esta nueva sociedad a la que LaLiga aportará todos sus negocios, filiales y 'joint ventures' y en la que CVC tendrá una participación minoritaria de cerca del 10 por ciento del capital.Ahora, LaLiga necesita una mayoría simple en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga, en la que tendrán voto los 42 equipos profesionales que integran las dos máximas competiciones nacionales, para sacar adelante definitivamente este acuerdo. El Real Madrid, el FC Barcelona y la RFEF ya han expresado su rechazo al proyecto.