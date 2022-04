Sevilla sería una de las sedes del Mundial España-Portugal 2030

Luis Rubiales, en un desayuno informativo con la prensa en Sevilla esta mañana, ha anunciado que cuenta con Sevilla para ser sede del Mundial 2030 en el caso de que la candidatura conjunta entre España y Portugal resultara ganadora.

"Tenemos que ir con mucha prudencia. Tenemos un país hermano como Portugal que lo tiene todo. Nosotros vamos a pelear por traer un Mundial, que sería una magnífica noticia para los que les gusta el fútbol y para los que no. Todo el mundo se beneficiaría. Estamos ya empezando a trabajar con las administraciones. Estamos viendo la forma, pensando en ciudades y Sevilla, si nos dan el Mundial sería una sede", ha indicado el presidente de la RFEF.

No obstante, Rubiales ha dejado claro que para ello el Estadio de La Cartuja tendría que sufrir más reformas que las actuales, sobre todo en cuanto a la eliminación de la pista de atletismo y construcción de una nueva grada, amén de otras actuaciones en referencia a los accesos. "Vinimos in extremis para ser sede la Eurocopa. Nos centramos en el interior del estadio. Las autoridades y la Junta hicieron un esfuerzo grande. Cabe mejorar los accesos, pero no tengo ninguna duda de que ya no es un cementerio y hoy se le da utilidad. Que viniéramos con la Eurocopa supuso un beneficio de 300 millones de euros para Sevilla", concluyó Rubiales.

Por último, Rubiales se refirió al fondo CVC y su acuerdo con LaLiga: "El acuerdo es ilegal. Un abogado del Estado incluso reconoció no tener la información del acuerdo. Creo que era una queja. Esto ha llegado ahora tras una denuncia de la RFEF y varios clubes al abogacía del Estado. Es un acuerdo negativo y malo. En el acuerdo sólo han participado 42 clubes y de alguna manera se hipoteca al fútbol español 50 años. El acuerdo es una inyección que entra en vena y te desangra. Este fondo gana mucho dinero a costa de los clubes que van a hipotecarse a 50 años. Es una decisión fatal".