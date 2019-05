Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, seguirá en el club madrileño, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, según anunció en una comparecencia en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde mostró su deseo de retirarse de blanco tras solucionar problemas con el presidente Florentino Pérez. "Quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado con muchas cosas; soy madridista y me quiero retirar aquí, pasar el resto de mi carrera en el Real Madrid", dijo este jueves Sergio Ramos.

El capitán madridista presentó una oferta de China en una reunión con Florentino Pérez a la que fue acompañado por su representante, René Ramos, y abogado, Julio Senn. Sin embargo, aseguró que nunca pensó en marcharse y que el objetivo era limar asperezas existentes con el presidente. Tras desvelarse el encuentro y con el revuelo montado, capitán y presidente se reunieron a solas durante la tarde del miércoles para encontrar una solución.

"No me quiero ir del Real Madrid, siempre he dicho que mi ilusión es retirarme aquí y el presidente lo puede decir. Nunca me iría con contrato y estaría dispuesto a jugar gratis porque así lo siento. Tenemos una relación padre-hijo y ¿quién no se ha peleado con su padre? La mejor solución es sentarse cara a cara a hablar, sin terceras personas, que es lo que ha pasado. Me molesta irme una semana de España y encontrarme este quilombo", afirmó.

Ramos confesó que no existe una ampliación de contrato, ni una mejora económica, aunque dejó entrever que está pendiente desde hace un año. "Hace mucho que no hablo de contrato ni de dinero con Florentino, es un tema menor y me quiero retirar aquí".

"El tema económico no lo hemos tocado ni un solo minuto, lo puede verificar el presidente. Es un tema de confianza y cariño emocional. Hay dos patas importantes: la afición y el presidente. Tiene que haber una relación perfecta, al cien por cien, de fidelidad y todo. Había cosas que no me gustaban, que generaban duda y me habían dolido. Lo mejor era solucionarlo", añadió.

Aseguró que Ramos que la oferta de China la tiene "encima de la mesa" pero que nunca pensó en aceptarla. "Yo no miento, es una propuesta firme. Si la afición no me quisiese me lo hubiese planteado, pero he sido fiel a este escudo y a esta camiseta".

"La relación con el presidente no estaba como yo quería, pero en ningún momento me he planteado irme a China. Es mentira que he pedido la carta de libertad. Es una opción comentada en privado. Quiero dar un abrazo de verdad en mi boda a Florentino. Me gusta seguir cuando me siento querido, cuando algo falla tengo confianza de hablar de padre a hijo. Ayer lo arreglamos todo y sobran las palabras. Queremos construir el futuro del Real Madrid juntos. El día que me vaya será ganando y por la puerta grande", sentenció.