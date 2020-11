Sergio Sánchez recuerda sus momentos más duros como futbolista: "tuve miedo"

En el fútbol no todos son victorias. Cuando el balón rueda, el ganar o perder, pasa a un segundo plano cuando la salud es lo que está en juego. En la memoria de la España futbolística siempre estarán imágenes como las de Rubén de la Red o el recuerdo imborrable de personas como Jarque o Antonio Puerta.

Sergio Sánchez ha vivido muy de cerca lo que es tener problemas de salud en el mundo del fútbol. En un lance del juego contra el Real Madrid cuando vestía la elástica sevillista, Sergio notó como se le aceleraba más de la cuenta el corazón, "en los primeros minutos Cristiano Ronaldo me agarró tres idas y vueltas, el corazón me latía pero muy fuerte. Era como muy raro". El ex-futbolista de equipos españoles como Sevilla, Málaga, Español y Cádiz decidió entonces salir del terreno de juego, "en una jugada en la que me dieron un golpe aprovecho para salirme porque mentalmente estaba fuera. Me pudo el miedo y pedí el cambio".

Una operación de corazón y una larga recuperación

Una afección cardiaca grave frenó en seco la prometedora carrera de aquel joven lateral que quería comerse el mundo con el equipo hispalense. Desde entonces y tras una operación que salió perfecta, la constancia y las ganas de vestirse de corto hicieron que la larga recuperación se tornara en absoluta motivación, una motivación que ahora parece no lo ser todo ya en la vida de Sánchez.

En la actualidad, se encuentra apartado de los terrenos de juego en lo que él llama un "descanso indefinido" y sólo por una única razón, "no me hacía feliz cada día entrenar y dedicarme a hacer un fútbol en el que no creo". El de Mataró valoro mucho la vida, el estar con sus seres queridos y aunque confiesa que aunque nunca se lo contó a nadie "porque es duro", sí se le vinieron a la cabeza compañeros como Puerta o Dani Jarque. "Te llega ese pensamiento. ¿Y si me pasa algo?".

Sergio Sánchez vive ahora más tranquilo, confiado de la decisión que ha tomado y sabiendo que es una persona con suerte. En lo personal, la vida sigue y miles de proyectos se le abrirán en el horizonte. En lo futbolístico, nadie le quitará el recuerdo de ser campeón de la Copa del Rey en dos ocasiones con Espanyol y Sevilla Fútbol Club. Mucha suerte Sergio.