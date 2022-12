Sesión de vídeo de la selección previa al Japón-España

La selección española da los últimos detalles a su tercer partido en la fase de clasificación frente a Japón. El equipo de Luis Enrique cerrará el Grupo E con la obligación de sumar un punto para asegurarse el primer puesto del cuarteto.

Aunque la opción de ser segundo no estaría mal para no cruzarse con Brasil en los cuartos de final, Luis Enrique tiene muy claro que no puede existir la especulación y así se lo hacía saber a sus futbolistas en la última sesión de vídeo previa al encuentro que ha tenido lugar en la Universidad de Qatar, donde está concentrado el equipo nacional.

Parece que habrá algunos cambios en el once titular y en la sesión del miércoles se veía al seleccionador dándole indicaciones a Morata y también a Carlos Soler con una libreta en la mano, lo que podría dejar entrever que el valenciano también podría estar en el equipo inicial.