Entrevista al nuevo central de la selección Rodri

Rodrigo Hernández (Madrid, 22-06-1996) se ha convertido en una de las grandes sorpresas de España en este Mundial de Qatar 2022. El centrocampista madrileño, habitual medio centro tanto en el Manchester City como en la propia selección nacional, se ha convertido en un excelente defensa central y en esa posición ha jugado en los dos primeros partidos del torneo, tanto contra Costa Rica como frente a Alemania, haciendo pareja con Laporte.

La nueva ubicación de Rodri, que nació en el partido de la Liga de Naciones contra Portugal cuando Luis Enrique decidió retrasarlo en el descanso con tan buen resultado que España remontó el partido, no es nada nueva para el futbolista, "ya que en mi club también he jugado ahí algunas veces, sobre todo en los primeros tiempos tras mi llegada".

Eso sí, en un vídeo con una entrevista difundido por los medios oficiales de la RFEF se observa como Luis Enrique le corrige algunos aspectos del juego "debido a que todavía te crees pivote". Rodri puntualiza con posterioridad las características de su nueva posición: "Los movimientos no tienen nada que ver, son más explosivos, sobre todo los apoyos, estás siempre lateralizando. Es un poquito más sacrificada en el sentido de que hay que estar un poquito más pendiente cuando no tienes el balón que cuando lo tienes. Y, sobre todo, tienes que estar muy sincronizado con los compañeros para el fuera de juego fundamentalmente. Hablar es importante".

Rodri admite que ha visto todos los días dos partidos de los cuatro que se han ido jugando, "porque a mí me gusta mucho el fútbol y aquí hay mucho tiempo libre". Además, el nuevo central reconoce que siempre ve sus propios partidos para seguir mejorando. "Es una metodología que tengo, me veo para progresar y, sobre todo, ahora que estoy jugando en una posición diferente. También me hacen cortes y trabajo sobre ello".