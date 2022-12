Sevilla Atlético y Utrera miden sus aspiraciones de permanencia en un duelo provincial

Tras dos empates consecutivos contra equipos de la parte de arriba, el Sevilla Atlético buscará la tercera victoria de la temporada en el Municipal de San Juan Bosco ante un Utrera que es consciente de que pueden salir del descenso si logran superar al filial. El duelo provincial, vital para las aspiraciones de ambos equipos, dará comienzo a las 12:00 horas.

Esta será la segunda salida consecutiva del Sevilla Atlético, que llega tras un empate de mérito en uno de los campos más difíciles de la categoría, el Colombino. Pedro Ortiz le dio el punto a los blanquirrojos en los últimos minutos. Punto que se suma al conseguido también ante un equipo puntero de la 1ª RFEF, el Mar Menor, al que consiguió empatar en el Jesús Navas tras empezar 0-2, e incluso mereciendo la victoria.

Es evidente que existe mejoría en el equipo, pero al colista no le sirve si no se traduce en victorias, pues el handicap que acumulan no permite ir punto a punto, aunque mejor es que perder. Este domingo, el filial sevillista buscará la primera victoria a domicilio de la temporada con la que confirmar con tres puntos la dinámica al alza ante un rival que también se encuentra sumergido en la zona baja de la clasificación.

Únicamente es baja Oso, que se recupera de su lesión. El resto están citados en su totalidad por el técnico Antonio Hidalgo, dada la importancia, y la cercanía, del partido en Utrera.

Por su parte, el cuadro utrerista llega con una dura derrota ante otro rival directo y en otro duelo de la provincia de Sevilla ante el Betis Deportivo. Ante su afición, el CD Utrera pretende igualar lo conseguido ante otros dos filiales de la categoría, con sendas victorias ante el Recreativo Granada y el Cartagena B.