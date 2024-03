Sevilla acogerá la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala

El Palacio de Deportes de San Pablo de Sevilla será la sede de la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala. La fase decisiva del torneo copero se disputará el 18 y 19 de mayo. El Real Betis Futsal se clasificó de forma brillante para estar entre los cuatro aspirantes al título copero al derrotar al Mallorca Palma Futsal, vigente campeón de Europa, en la ronda de cuartos de final. El club sevillano había manifestado su intención de acoger el evento copero y la elección ha resultado favorable.

Jimbee Cartagena, Servigroup Peñíscola y Jaén Paraíso Interior junto al Real Betis Futsal serán los cuatro equipos que lucharán por el título que conquistó la pasada temporada el FC Barcelona en Antequera. Las dos eliminatorias están aún por definir, y como ha podido saber este periódico, según fuentes de la Federación, el sorteo no se celebrará hasta abril. Será también el momento en que se conozcan los abonos y precios para el público.

Un total de 78 equipos de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera división de fútbol sala comenzaron en septiembre esta competición, que ha tenido seis eliminatorias para decidir a los cuatro componentes del cuadro final. Todas las rondas han sido a partido único, jugándose en el campo del rival de menor categoría. Para alcanzar la segunda ‘Final Four’ de su historia, el club verdiblanco ha tenido que deshacerse de Melistar (2-5), Alzira FS (2-1) y Mallorca Palma Futsal (3-2).

La RFEF ha aclarado que la colaboración de la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Junta de Andalucía ha sido fundamental para la elección de la ciudad hispalense como sede. Rubén Cornejo, secretario técnico del Betis Futsal, reconoce que es "una alegría y un orgullo poder vivir la cita en casa". Lo cierto es que todo el mundo veía con buenos ojos la elección, incluida la Federación. "Es una ciudad que merece una ‘Final Four’, Sevilla es una ciudad perfecta para hacer un evento así".

La aportación del Ayuntamiento de Sevilla y la intención desde el primer momento del Real Betis por ser anfitrión de la fase final de la competición han decantado una elección por la que también pujaban Jaén Paraíso Interior con su Olivo Arena. Desde el club bético reconocen que "estábamos luchando con Jaén, pero ellos ya habían hecho Copa de España y Supercopa".

La permanencia y soñar con algo grande

Aunque el club anda inmerso actualmente en un proceso de reestructuración deportiva tras la salida de Bruno García y la apuesta por Ramón Martínez para lograr la permanencia, desde la entidad apuntan a por qué no soñar con hacer algo grande. "Tenemos ganas de poder competir un título nacional, esto genera mucha ilusión, ganas de que llegue el momento".

El Palacio de Deportes de San Pablo, con capacidad para más de 7.400 espectadores, hace meses que no acoge los partidos como local del Betis Futsal. La sección de fútbol sala se ha visto desplazada a Amate, y es uno de sus hermanos en la entidad, el Real Betis de Baloncesto, el que habitúa a jugar sus partidos en en la zona del Polígono de San Pablo. Vista la dinámica de estos últimos, una más que hipotética clasificación al play off de ascenso a ACB del equipo dirigido por Bruno Savignani, haría coincidir uno de sus partidos con el evento que organiza la RFEF. "La sede ya está elegida y no habrá problema, se tratará de la mejor manera posible", apunta Rubén Cornejo. El secretario técnico añadió: "Espero que ellos jueguen el play off como se merecen y que nosotros juguemos en San Pablo".

Será un evento que puede marcar un "antes y un después en el fútbol sala sevillano, creará repercusión a nivel nacional", nos cuenta Rubén Cornejo. Además de la Supercopa de España de 2004 entre dos históricos como Boomerang Interviú y Playas de Castellón, con victoria de estos últimos por 1-2, el mencionado pabellón fue sede de la final de la Copa del Rey de fútbol sala en 2016, eso sí con un formato diferente. ElPozo Murcia y Palma Futsal se vieron las caras en una final en la que el conjunto murciano derrotó en la prórroga (3-2) al balear delante de 4.900 aficionados. Una cifra que sin duda se superará, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad para mover afición de cada uno de los participantes, especialmente Jaén Paraíso Interior y Jimbee Cartagena.