El Sevilla C puede facilitar la salvación a un equipo sevillano en Tercera

La temporada en Tercera División echa este domingo el telón para los equipos sevillanos con la disputa de la última jornada del play off por la permanencia, en la que están implicados dos equipos históricos de la provincia, el Castilleja CF y el Coria CF, que tienen opciones de lograr la salvación pero no dependen de sí mismos.

En este sentido, el Sevilla C, que no se juega nada, tiene la llave para hacer que uno de los dos se quede en Tercera, una vez que la semana pasada logró la permanencia matemática otro equipos sevillano, el Cabecense, precisamente al vencer al segundo filial sevillista en el estadio Carlos Marchena, con presencia además del ex campeón del mundo.

El equipo del gaditano Lolo Rosano es el líder y a la vez este domingo el juez de este grupo de 9 equipos de los que descienden 5. Ya certificaron su pase a División de Honor la Lebrijana, La Palma y el Arcos, quedando dos plazas de descenso por concretarse. Los jóvenes sevillistas reciben al Conil, el gran rival de Castilleja y Coria por la salvación, en un partido en el que habrá muchas miradas puestas en ellos (además será ofrecido en directo por Footers y por la televisión oficial del Sevilla), ya que de su empeño dependen tanto los de Alejandro Ceballos como los de Antonio Racero, Puma.

Desgraciadamente no se pueden salvar los dos tras la permanencia del Cabecense, pero que haya un equipo más en Tercera la próxima campaña depende del equipo sevillista, siempre y cuando (claro está) Castilleja y Coria venzan a sus rivales en el Antonio Almendro y en el Guadalquivir.

Los alixeños reciben a la Lebrijana, ya descendida, y lograrían la permanencia si suman los tres puntos y el Sevilla C gana, pero también mantendría la categoría si el Conil empata y el Coria gana al Arcos, ya que se produciría un triple empate Conil-Castilleja-Coria en el que resultaría ganador.

El Coria, por su parte, que ha protagonizado una reacción espectacular con Puma en el banquillo, necesita, aparte de sumar los tres puntos, que pierda el Conil y que el Castilleja no gane.

Los tres partidos, en lo que va a ser un final de campaña trepidante, comienzan a la misma hora, las doce del mediodía.

El Ceuta, a Segunda División B

En la final del play off de ascenso, el Ceuta ha logrado la victoria sobre el Xerez CD en el estadio de la Juventud con un tanto en el minuto 90 de Misfutt (0-1), que hace que el equipo del sevillano José Juan Romero esté el año que viene en Segunda División B (próxima Segunda RFEF) junto a Xerez DFC y San Roque de Lepe.

El ascenso del Ceuta hace que automaticamente el Chiclana no pueda acompañar a Tomares y Cartaya a Tercera División la próxima campaña, sino que un representante de Ceuta ocupe su plaza.