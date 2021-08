Simone Biles participará en la final de barra de mañana

La gimnasta estadounidense Simone Biles participará este martes en la final olímpica de barra de equilibrios, tras haberse retirado de las otras cinco por problemas de salud mental en Tokio 2020.

La Federación Estadounidense anunció que estaba "encantada de anunciar" que dos gimnastas de su país disputarían esa final, "Suni Lee y Simone Biles".

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!