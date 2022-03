Blanca Manchón sube posiciones en la International iQFoil Games Cádiz

La sevillana Blanca Manchón está consiguiendo sus mejores resultados del año, hasta el momento, en la Internacional iQFoil Games Cádiz que se está disputando en la bahía gaditana. En un día con mejores vientos para la navegación, la regatista del Club Náutico, patrocinada también por el Real Betis, obtuvo dos quintos puestos y un séptimo para concluir la jornada en la quinta posición de la prueba femenina.

Manchón, que fue olímpica en los últimos Juegos de Tokio en la anterior especialidad del windsurf, el RS:X, acumula pruebas para ir adaptándose a la nueva tabla y en esta regata está sumando sus resultados más convincentes para animarla a seguir preparándose con fuerza en el iQFoil.

Por segundo día consecutivo no estuvo su compañera en el equipo preolímpico y también una de sus principales rivales, la también sevillana Pilar Lamadrid, que no pudo competir por los problemas físicos que ya la dejaron fuera del primer día de regatas el pasado miércoles.

Fue una provechosa jornada hoy en la bahía gaditana para el segundo asalto del ‘International iQFoil Games Cádiz’, gracias a un viento que, de menos a más, acabó por marcar una espléndida y regatera jornada. El Slalom ha sido por segundo día el formato elegido para todas las clases hasta completar tres pruebas más los sénior y Sub 21, y dos los Juveniles Sub 17 y Sub 19. A la vez que la intensidad de viento que rozó los 12 nudos, la igualdad entre los aspirantes se va incrementando, centrados en no fallar frente a rivales muy atentos.

Con la suma de la tercera prueba entra ya en juego un descarte en todas las clases, más valioso para unos que para otros que van más sobrados, los menos. Entre los hombres, sigue líder el brasileño Mateus Isaac, quien con dos primeros y con el descarte de un 19º, suma ya más de una decena de puntos sobre el hongkonés Ling Yeung. El líder Sub 21 sube al segundo puesto absoluto gracias al descarte de un 11º, con dos 5º en los otros dos recorridos. A dos puntos se sitúa el finlandés Jacob Eklund validando un 1º y un 5º, y al igual que los anteriores descartando un pinchazo. Por su parte el último representante olímpico español, el canario Ángel Granda, está obligado a trabajar duro para volver al top, después de una jornada muy irregular en la que ha ido de menos a más desde un 23º a un 15º y un 1º. Granda se sitúa ahora cuarto a tres puntos del podio provisional, con uno menos que el segundo Sub 21, el estadounidense Alexander Temko.

Jornada redonda para la finlandesa Aleksandra Blinnikka, que sorprende con tres primeros y sube de la cuarta a la primera plaza entre las mujeres. Con dos y cuatro puntos más le siguen la italiana Giorgia Speciale, 1,5,1, y la española Nicole Van der Velden, quien a pesar de perder el primer puesto salva los muebles con el descarte de un 13º que acompañó a dos 3º. Blanca Manchón (CN Sevilla) se coloca quinta con dos 5º y un 7º, empatada con la hongkonesa Ma Kwan Ching (5,1,19), cuarta.