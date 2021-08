Dispar jornada para la flota andaluza a la finalización de la fase previa de la 39ª Copa del Rey Mapfre-BMW, en la antesala de la serie final, que comienza hoy y será la válida para definir a los ganadores de esta edición que termina el sábado. Las seis pruebas disputadas desde el lunes en las clases IRC, ORC y Club Swan, y las nueve de los monotipos J80 y J70, sólo han servido para definir el orden de la clasificación de la clase donde cada barco se haya inscrito y los puntos con los que afrontaran las próximas pruebas, así el primero recibirá 1 punto, el segundo 2, el tercero 3 y así sucesivamente hasta el último.

Un sistema a priori injusto y que en la edición de la regata celebrada el 2019, le costó el triunfo al Teatro Soho Caixabank. Es injusto para los que han peleado para estar en la cabeza de la flota y muy satisfactorio para los que han estado entre los puestos de mitad hacia abajo, ya que ven que la diferencia de punto con el grupo de cabeza se reduce muchísimo y de nuevo cuentan con posibilidades de victoria.

La jornada de ayer fue espléndida para la vela, ya que desde las 13:00 el viento del suroeste, aquí llamado Embat, sopló con una dirección estable y subiendo de intensidad durante la jornada.

En cuanto a la flota de Andalucía, la suerte ha sido desigual según qué clases, aunque se ha visto una leve mejoría en algunas de ellas que por otra parte ya tocaba, porque las clasificaciones hasta ayer, no eran muy acordes a la calidad de patrones y tripulantes.

Entre las decepciones más significativas está en la clase BMW ORC1 el Estrella Damm, que sólo ha podido ser sexto y noveno, ocupando el séptimo de la general, con un total de 7 puntos, a 6 del líder el argentino From Now On, a 5 del segundo, el Aifos 500CC y a 4 del tercero el Hydra de Fernando León. El sistema de puntuación de esta serie final le da nuevas oportunidades al Estrella Damm y su tripulación le da la bienvenida. Aunque el comentario de los inevitables corrillos regateros y de radio pantalán es que no le ha sentado bien el cambio de barco.

En la clase ORC-BMW 2, el Teatro Soho Caixabank de Javier y Antonio Banderas, con Daniel Cuevas a la caña, ha dado otro recital y partirá con 1 punto el que se le concede al líder de la clase. Sin embargo el caso de los malagueños es el de ser uno de los barcos más perjudicados por este sistema, ya que la considerable ventaja que le llevaba al segundo cifrada en 6 puntos –que le habría permitido navegar el resto de pruebas con cierta tranquilidad– se ha visto reducido a tan solo 1.

En ORC-BMW 3, el Foster Swiss, con Ignacio Zalvide de patrón y de la Asociación Deportiva Canaleta de Huelva, sigue con su regularidad y apunta de nuevo maneras y sobre todo confirma que el cuarto puesto de la primera prueba no fue por casualidad. Ayer consiguió su primera victoria parcial –todo un logro– y un cuarto, lo que le permitirá navegar desde hoy con 4 puntos en su casillero a tan solo 3 del primero y con posibilidades.

El Jipi del CM de Puerto Banus, sigue con su mala clasificación y saldrá con 16 puntos, siendo este el lugar que ocupa en la clasificación en la clase ORC-BMW 3 que cuenta con 18 unidades. En esta misma clase el Meerblick Fun, de Otto Pohlmann, el barco que ha estado precintado por la Agencia Tributaria en su atraque, le ha sido levantado el embarco y ya navegó con el resto de la flota.

En los monotipos J80, reservado exclusivamente a tripulaciones femeninas, el Grupo Consentino-Les Roches, ha vuelto por sus fueros y ha conseguido su primera victoria parcial, además de un quinto y un segundo, lo que le sitúan en una excelente 5ª posición y con 5 puntos en su casillero, a tan solo 4 del liderato de las chicas del Dorsia-COVIRAN, al que el jurado de la regata, les ha aceptado una reparación por la rotura de su mástil ayer, cuando fuera de regata fue embestida por una competidora.

Aunque con unos parciales un poco más adecuados a su categoría –6º,2º,4º–, el Gbullhound/Les Roches de Pepequin Orbaneja y Per Román, que navega bajo la grimpola del RCM de Sotogrande y el CN de Sevilla, sigue ocupando el farolillo rojo de la clasificación de los monotipos J70 y afronta esta serie final con 6 puntos.