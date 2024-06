El Ascenso a vela del Guadalquivir, listo para el sábado

El Club Náutico Sevilla presentó este martes la 58º edición de su Ascenso a vela del Río Guadalquivir, en un acto especialmente simbólico por los testimonios de Eduardo Llana, uno de los fundadores que gestaron en 1966, la que hoy es la regata más antigua y larga del calendario nacional de vela ligera, una regata que es internacional desde su cuarta edición. La prueba emblemática del CN Sevilla se inicia en Sanlúcar de Barrameda y acabará al pasar la esclusa, aunque queda neutralizada en Coria del Río, meta que coronará al nuevo campeón en las diferentes modalidades: cinco en vela ligero y clase crucero.

La competición se celebrará el próximo sábado, 8 de junio, adelantando su fecha habitual para aprovechar mayores horas de sol, y permitir una regata más larga. Será la tercera edición en que se honre la memoria de Ricardo Carracedo, quien fuera director técnico de la Sección de Vela del Club Náutico Sevilla y cuatro veces campeón de España en la clase Catamarán. Carracedo, además fue reconocido en 2016 por la Federación Andaluza de Vela como mejor técnico andaluz, pocos años antes de que una enfermedad le atacara de manera muy rápida. Su familia también estuvo presente en el acto.

El Ascenso internacional a vela del Río Guadalquivir es un evento ineludible para los grandes grandes regatistas de nuestro país por tradición e historia, así como una de las pocas regatas fluviales que existen en España. La cita sigue consolidándose año tras año, prueba de ello son las estimaciones de participación, cifradas en torno a los 200 regatistas y 70 embarcaciones, según Pablo Fernández-Palacios, Comodoro de la entidad náutica.

El acto protocolario de la prueba más emblemática de las que organiza el Club Náutico Sevilla contó con la presencia, entre otros, de Carmen Ortiz, delegada en Sevilla de la Conserjería de Turismo, Cultura y Deporte, Alicia Caballero, Presidenta del Club Náutico Sevilla y Juan José Valero Rodríguez, segundo comandante Naval de Sevilla, quien aseguró que “siempre que podamos, aquí estaremos para aportar seguridad a la navegación”.

Eduardo Llana, uno de los inventores de la prueba explicó visiblemente emocionado la gestación de las primeras ediciones y se refirió a sus compañeros de locura como “aquellos primeros inconscientes” navegantes que hicieron posible su creación: “Discutimos si sería un ascenso o descenso, primero probamos con un descenso”, aunque desistieron en la siguiente ocasión al darse cuenta que “lo que ocurre haciendo el descenso es que la marea se acorta, y no te da tiempo a hacerlo a una marea”, añadió sobre lo que era un “intento de emular el descenso del Sella”.

El 58º Ascenso internacional a vela del Guadalquivir está organizado por el Club Náutico Sevilla con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Cajasur, Coca-Cola, Cruzcampo y Sevitrade, y la colaboración de la Autoridad Portuaria, la Armada, la Comandancia Naval de Sevilla, Capitanía Marítima de Sevilla, la Federación Andaluza de Vela, la Real Liga Naval Española, la Real Asamblea Española de Capitanes de Yates y el Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda, además de las firmas Naufiferba SAF, All Rowing, On Power Group, Training Garden y All Training.