El Waterpolo Sevilla visita al líder con la mente en la Segunda Fase

Tras los resultados de la jornada anterior en la que el Waterpolo Sevilla tuvo descanso, el conjunto sevillano tiene ya claro su destino para la segunda fase en el grupo D, en el que se luchará por evitar las plazas de descenso a Segunda Nacional, mientras que su rival del sábado, el CN Montjuic tiene su participación en el grupo C asegurada desde hace semanas. Por tanto, el resultado del encuentro, el último de la fase para los barceloneses, no tendrá consecuencias clasificatorias ni en esta primera ronda de la liga ni cara a la segunda y decisiva ya que los contendientes no coincidirán en el mismo grupo.

En esta tesitura la visita al líder será un buen test para medir la evolución del Waterpolo Sevilla tras dos victorias en los tres últimos encuentros y una oportunidad propicia para seguir afianzando conceptos, ganado confianza y fortaleciendo el grupo pensando ya en la segunda fase de la liga y sin tener ningún tipo de presión por el resultado del duelo.

El conjunto barcelonés asentó su liderato del grupo con una magnífica primera vuelta en la que consiguió 5 victorias en 6 encuentros, con un 5-7 en su visita a Hytasa entre ellas. Con la clasificación para el grupo en que se decidirán las plazas de los play offs de ascenso prácticamente asegurada, su segunda vuelta ha sido más irregular habiendo logrado 3 victorias, todas ellas por la mínima y acumulado dos derrotas. La segunda de ellas, el pasado fin de semana en la piscina del Clartet Askartza por 11-7 desvaneció las últimas opciones sevillanas de acceder al grupo C de la segunda fase.

En lo que respecta al resto de conjuntos del Waterplo Sevilla, los equipos femeninos cadete, juvenil y absoluto viajarán a Jerez el domingo para medirse ante sus homólogos del CN Jerez en sus respectivas ligas andaluzas. Por su parte el infantil masculino A tendrá jornada el sábado en Algeciras para jugar ante el CN Caballa, con quienes comparten liderato de su grupo y el CW Dos Hermanas. El equipo B de la misma categoría se desplazará a Granada para enfrentarse en la piscina de La Chana a los equipos B del CN Caballa y C del Waterpolo Málaga.