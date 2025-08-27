Acuerdo de FootballClub con la Federación para la emisión de la Primera RFEF
Toda la categoría de bronce del fútbol español se podrá seguir a través de esta plataforma de origen sevillano
FootballClub, la empresa hispalense que ya ha ayudado a crecer a más de 30 clubes sevillanos
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha alcanzado un acuerdo para que los 20 partidos de cada jornada de la Primera Federación Versus E-Learning se emitan a través de FCPlay, la plataforma creada por FootballClub para impulsar el crecimiento de los clubes y dar mayor visibilidad al fútbol no profesional en España.
La competición, con 40 equipos que combinan históricos del fútbol nacional como el CD Tenerife , el Hércules CF o el Real Murcia, proyectos emergentes como el Unionistas de Salamanca o la UD Ibiza y grandes canteras entre las que se encuentran las de los dos clubes sevillanos con sus primeros filiales: el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético, se consolida como una de las más igualadas y emocionantes del país. Su objetivo: convertirse en un auténtico escaparate de talento y acercar al aficionado a un fútbol más cercano y auténtico.
FootballClub, el proyecto detrás de FCPlay, está impulsado por profesionales como Álvaro Negredo, Coke y Adrián San Miguel, con la misión de transformar la relación entre clubes y seguidores, acercando el fútbol de ciudades, pueblos y barrios.
Los partidos podrán verse en directo o bajo demanda por 9,99€ al mes, con posibilidad de reproducirlos en dos dispositivos. El servicio estará disponible en España y Andorra, aunque no incluirá los playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion.
Con este acuerdo, la Primera Federación, sus clubes y sus aficionados inauguran una nueva etapa marcada por una mayor difusión y una mejora significativa en la calidad de las retransmisiones.
