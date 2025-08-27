Acuerdo de FootballClub con la Federación para la emisión de la Primera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha alcanzado un acuerdo para que los 20 partidos de cada jornada de la Primera Federación Versus E-Learning se emitan a través de FCPlay, la plataforma creada por FootballClub para impulsar el crecimiento de los clubes y dar mayor visibilidad al fútbol no profesional en España.

La competición, con 40 equipos que combinan históricos del fútbol nacional como el CD Tenerife , el Hércules CF o el Real Murcia, proyectos emergentes como el Unionistas de Salamanca o la UD Ibiza y grandes canteras entre las que se encuentran las de los dos clubes sevillanos con sus primeros filiales: el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético, se consolida como una de las más igualadas y emocionantes del país. Su objetivo: convertirse en un auténtico escaparate de talento y acercar al aficionado a un fútbol más cercano y auténtico.

FootballClub, el proyecto detrás de FCPlay, está impulsado por profesionales como Álvaro Negredo, Coke y Adrián San Miguel, con la misión de transformar la relación entre clubes y seguidores, acercando el fútbol de ciudades, pueblos y barrios.

Los partidos podrán verse en directo o bajo demanda por 9,99€ al mes, con posibilidad de reproducirlos en dos dispositivos. El servicio estará disponible en España y Andorra, aunque no incluirá los playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion.

Con este acuerdo, la Primera Federación, sus clubes y sus aficionados inauguran una nueva etapa marcada por una mayor difusión y una mejora significativa en la calidad de las retransmisiones.