Sergio Navarro manda en el Enduro del Castillo de las Guardas

El Campeonato de Andalucía de Cross Country se puso en marcha hace poco más de un mes en Jerez de la Frontera con una grandísima acogida junto al Nacional. Si bien la temporada no es muy extensa, con cuatro citas a lo largo del año, la intensidad de las mismas pone de manifiesto el alto nivel de sus parrillas. La segunda prueba tuvo lugar el pasado fin de semana en El Castillo de las Guardas (Sevilla), con la Finca Las Hidalgas como punto de salida. El recorrido, bastante endurero y de aproximadamente 15 minutos por vuelta, estaba perfectamente diseñado para lanzar el desafío a los numerosos pilotos que se dieron cita en el municipio sevillano.

El sevillano Sergio Navarro fue el más rápido en la vuelta de la Superpole, con una crono muy técnica de 4 minutos, por lo que partía desde la posición de privilegio. Una vez más, no se guardó nada y lideró de principio a fin las dos horas de carrera llevándose su segunda victoria de Sénior A.

Lo siguió un fuerte Antonio García, siendo el primero en arrancar la sesión cronometrada y manteniendo el ritmo en todo momento hasta subir al podio. Samuel Rojas, que se estrenaba este fin de semana en la categoría de Sénior A, terminó en tercera posición y se cuela en la cuarta posición de la clasificación general ante el liderato de Navarro.

Los pilotos de Júnior fueron grandes protagonistas en las posiciones delanteras y salieron a por todas. La lucha por la victoria de Júnior Sub 23 fue cosa de dos con Manuel Miranda y Aaron Geraldo, siendo este último quien coge el testigo del líder tras la carrera en El Castillo de las Guardas llevándose la victoria. El onubense pudo pasar a Miranda, metiendo terreno de por medio para subir al primer cajón. De esta forma, Miranda, vencedor de la primera en Jerez, queda empatado a puntos con Geraldo en la clasificación general. Lo sigue José Manuel Navas, tercero tanto en la carrera como en la clasificación.

En la categoría de Sénior B, los tres primeros clasificados mantuvieron un nivel similar durante toda la carrera. Tras la victoria de José Manuel Partida en la primera del año, esta vez se vio un nuevo ganador y fue Vicente Vázquez quien se llevó los 25 puntos poniéndose líder del campeonato. Pedro Linares y Salvador Mata terminaron la carrera no muy lejos y son los pilotos que subieron al segundo y tercer cajón del podio. Mientras en la categoría de Sénior C, Juan José Fernández continúa su particular racha de victorias con la segunda de la temporada, de nuevo frente a Francisco José García y David Moreno, tercero, que participaba este fin de semana en esta categoría.

En la categoría de Máster-45 también se vio un cambio en el liderato de la general aunque con empate a puntos, David Cote y Raúl Adarve se repartieron las dos victorias de la temporada y fue Adarve el vencedor este domingo entrando con poco más de dos minutos de ventaja. Cote en segundo lugar seguido de Juan Carlos Moreno, que se estrena en el podio esta temporada y se coloca tercero en la clasificación. Julio José Torres saca provecho de los puntos recogidos con la victoria en Jerez y se mantiene en cabeza de Aficionados, aunque fue el campeón de España de XC Carlos David Jurado quien se llevó la victoria seguido de Juan Francisco Torres y Tesifón López, dejando más abierta aún la categoría. Manuel Cárdenas y Andrés Archilla, separados por dos puntos el uno del otro, ocupan la segunda y tercera posición de la provisional.

El pasado fin de semana, numerosos aficionados volvieron a tener la oportunidad de formar parte de la competición como parte de las parrillas de la Copa Pont Grup Seguros y del Trofeo Social, con victorias de Manuel José Prieto y de Iván Herrero, respectivamente.

RESULTADOS CROSS COUNTRY EL CASTILLO DE LAS GUARDAS:

SÉNIOR A: 1. Sergio Navarro; 2. Antonio García; 3. Samuel Rojas.

JÚNIOR SUB-23: 1. Aaron Geraldo; 2. Manuel Miranda; 3. José Manuel Navas.

SÉNIOR B: 1. Vicente Vázquez; 2. Pedro Linares; 3. Salvador Mata.

SÉNIOR C: 1. Juan José Fernández; 2. Francisco José García; 3. David Moreno.

MÁSTER 45: 1. Raúl Adarve; 2. David Cote; 3. Juan Carlos Moreno.

AFICIONADOS: 1. Carlos David Jurado; 2. Juan Francisco Torres; 3. Tesifón López.

TROFEO SOCIAL: 1. Iván Herrero; 2. Juan Isidro Medina; 3. Javier Andrade.

COPA PONT GRUP SEGUROS: 1. Manuel José Prieto; 2. Carlos Alberto Cruz; 3. José Luis Ruiz.

El calendario del Campeonato de Andalucía de Cross Country tiene previstas otras dos pruebas más, una pendiente de asignar fecha y lugar, la última será en Berja el próximo 27 de noviembre.