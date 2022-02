Discreta décima posición para Pilar Lamadrid en Lanzarote

Pilar Lamadrid: "Ha sido una regata psicológicamente muy dura"

"Ha sido una regata psicológicamente muy dura, ya que han sido dos días muy extremos, por los roles y las rachas de viento tan cambiantes. Meterme en la Medal Race como quinta ya ha sido un éxito, pero un fuera de línea me ha dejado fuera. Y eso que en esta regata venía a probar las salidas de través. Aunque lo importante es que me he pasado en una regata de preparación y no en una prueba importante. Ahora me quedo un par de días más entrenándome en Lanzarote antes de volver a casa, donde la semana próxima tenemos en Cádiz la Semana Olímpica de Andalucía, que este año es Copa de España. No queda otra que seguir trabajando, porque a pesar de este resultado seguimos estando ahí, con las mejores".