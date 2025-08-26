Alcaraz arrasa con un corte de pelo al uno

Carlos Alcaraz derribó este lunes al gigante estadounidense Reilly Opelka en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025 y se medirá en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci.

Alcaraz, 2 del mundo, con un corte de pelo sorprendente al uno, se deshizo con autoridad de Opelka (número 67) por 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos, sin ceder un solo juego con su saque ante el estadounidense de 2,11 metros.

En la segunda ronda -donde cayó eliminado contra todo pronóstico en 2024- el murciano se enfrentará al italiano Mattia Bellucci (n.65), que avanzó este lunes tras el abandono del chino Shang Juncheng, a quien dominaba por 7-6(0), 1-6, 6-3 y 3-0.

Hoy, en el Arthur Ashe Stadium, Opelka planteó un duelo con su potente saque casi como única baza. Incapaz de hacer daño al resto, el estadounidense buscó evitar los peloteos con Alcaraz, un terreno en el que tenía todas las de perder.

"Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego", dijo Alcaraz, campeón en Nueva York en 2022, al terminar el partido.

Poderoso en el saque

Alcaraz disputó un primer set muy limpio, en el que ganó todos sus puntos metiendo un 85 % de sus primeros saques con un 100 % de efectividad. Con 2-2, el murciano quebró el servicio de Opelka para tomar una ventaja que le serviría para apuntarse el set por 6-4.

Opelka sacó por encima de los 200 kilómetros por hora, pero le costó defender su servicio: apenas metió el 56 % de primeros, se cargó de dobles faltas y acumuló demasiados errores no forzados.

El estadounidense, con un juego que recuerda al de John Isner, llegó a Nueva York como el líder del circuito en saques directos este 2025 con 655. Hoy sumó otros 14.

El duelo se emparejó en la segunda manga, con Alcaraz bajando su rendimiento y Opelka mejorando sus números en el saque. Con 5-5, asomando el 'tie-break', el murciano se llevó un 'break' en blanco para evitar el desempate y cerrar el set al saque.

Además de líder en saques directos, Opelka también llegó a Nueva York como líder del circuito en 'tie-breaks' ganados este 2025 con un balance de 27-13.

El tercer set fue un calco del segundo. Con 4-4 en el marcador y el 'tie-break' acercándose, Alcaraz se apuntó un 'break' con una doble falta demoledora de Opelka. Con 5-4 y sirviendo para el partido, el murciano ganó su juego en blanco.

Satisfacción de Alcaraz

Al término del encuentro, Alcaraz se mostró satisfecho por la manera en que supo gestionar el resto frente a los potentes saques de Opelka, un rival al que nunca antes se había enfrentado.

"Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria", dijo el murciano.

Alcaraz sumó así su triunfo número 55 de 2025 en el circuito, más partidos ganados que ningún otro tenista. El murciano también encabeza la lista de títulos ganados con seis, el último el Masters 1.000 de Cincinnati, hace justo una semana.

Contra Bellucci, Alcaraz deberá sacudirse los fantasmas de 2024, cuando se estrelló contra el holandés Botic Van de Zandschulp, en ese momento número 74 del mundo. Fue una de las derrotas más dolorosas de la carrera del murciano, igualando su peor resultado en un 'grand slam'.