Alexia Putellas, primera española en ganar el Balón de Oro femenino

Alexia Putellas y el FC Barcelona hacen historia. La jugadora azulgrana se convirtió en la primera española en ganar el Balón de Oro femenino que France Football entrega junto al masculino desde el año 2018, sucediendo a la norteamericana Megan Rapinoe como la mejor jugadora del mundo. Putellas es además la segunda persona de nuestro país, hombre o mujer, que se hace con el prestigioso galardón tras el que ganó Luis Suárez en 1960. Desde entonces, ningún español había logrado hacerse con el título individual más importante del mundo del fútbol.

El éxito de Putellas fue también el del FC Barcelona, que vio premiada su excelente temporada ganando el triplete de Liga, Copa y Champions con otras dos jugadoras entre las tres finalistas, Jenni Hermoso y Lieke Martens. Hermoso fue segunda y la neerlandesa quinta en la clasificación final. Sam Kerr, del Chelsea, fue tercera y Vivianne Miedema (Arsenal) cuarta.

Alexia Putellas es ya, indiscutiblemente, la mejor futbolista del mundo. La del Mollet del Vallès, a sus 27 años, alcanza una corona que anteriormente portaron la noruega Ada Hegerberg y la citada Rapinoe. La centrocampista del Barça, recientemente nombrada mejor jugadora de Europa, anotó la pasada temporada 26 goles y repartió 16 asistencias, siendo clave en el histórico triplete del conjunto culé.

Sus palabras nada más recoger el premio fueron de agradecimiento y también de emoción, con un sentido recuerdo a su padre. "Vivir este momento me hace muy feliz. Quiero agradecer a mis compañeras, sobre todo a las que tengo actualmente. Esto es un premio individual, pero es un éxito colectivo. Gracias a los entrenadores, a la afición, al club en su 122 aniversario y cómo no a mi familia. Todos los que están en casa, mis amigos... pero si me permitís, quiero dedicarle este momento a alguien que ha sido, es y será muy especial para mí, espero que estés muy orgulloso de tu hija, esto es para ti, papá".