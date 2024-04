Orbital y !!! (Chk Chk Chk), El Columpio Asesino y Lin Cortés cierran el cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Orbital y !!! (Chk Chk Chk), que se suman a la fecha de Arcade Fire del 12 de julio, y El Columpio Asesino y Lin Cortés, como nuevas confirmaciones para acompañar el 26 de junio a Vetusta Morla, cierran las confirmaciones del cartel 2024 de Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival que, entre los días 7 de junio y 16 de julio acogerá, por cuarto año, la Plaza de España de Sevilla. Las entradas para estos nuevos conciertos se encuentran ya a la venta en www.iconicafest.com

Organizado por Green Cow Music, contando con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla y con Santalucía como partner oficial, Icónica Santalucía Sevilla Fest, la cita emblemática del verano hispalense será en este 2024 escenario para un total de 42 artistas y grupos iconos de las músicas de todos los tiempos, que harán vibrar a miles de fans en la sin igual Plaza de España, obra cumbre del afamado Aníbal González.

Con la incorporación al cartel del grupo británico Orbital y de los estadounidenses !!! (Chk Chk Chk), como complemento perfecto a la actuación de Arcade Fire en la noche del 12 de julio, así como con el anuncio de que El Columpio Asesino y Lin Cortés serán los grupos que actúen el 26 de junio junto a Vetusta Morla, en una noche musical al más puro estilo del recordado Territorios, el Festival completa un cartel lleno de citas internacionales y nacionales, con el que en este 2024 se plantea alcanzar la cifra más alta de ocupación de sus conciertos, desde su creación y puesta de largo en 2021.

Mientras que en estas mismas fechas de 2023 eran 48.000 las entradas vendidas para su III edición (alcanzándose finalmente las 105.000 entradas), a fecha de 26 de abril son ya más de 110.000 las que se han adquirido para Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024, motivo por el que las previsiones de cifras para esta IV edición superan todas las expectativas iniciales.

Estas cuatro últimas incorporaciones se suman a las ya anunciadas de auténticos iconos de diversos estilos de la música, como Aitana, Carl Cox, Melendi, Jamie Cullum, Marta Santos, Raule, Marc Anthony, Tom Jones, Siempre Así, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives y Take That, entre otros.

Una programación que consolida plenamente a Icónica como una de las grandes citas musicales del año, con 42 artistas que actuarán a lo largo de 28 noches en la colosal Plaza de España de Sevilla.